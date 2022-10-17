مشاركة متميّزة لدي إكس بي لايف في الدورة الأكبر لمعرض جيتكس جلوبال

شاركت دي إكس بي لايف، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة قوية ومتميّزة في الدورة ال 42 لمعرض جيتكس جلوبال، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة، وأحد أكبر الفعاليات التجارية السنوية المتخصّصة في صناعة التقنية على مستوى العالم، وذلك باعتبارها المقاول الرئيسي لهذا الحدث العالمي، المسؤول عن تقديم خدمات البنية الأساسية، وخدمات الفعاليات المتكاملة لكامل مساحة المعرض، وجميع العارضين.

مساحات العرض

كانت دي إكس بي لايف، مسؤولة عن تصميم وتشييد نحو 370 جناحًا ومنصّة عرض، وعددًا من مناطق الفعاليات الخاصة وورش العمل والأنشطة، بما في ذلك 33 جناحًا لمجموعة من الدوائر الحكومية والخاصة والشركات العالمية، تزيد مساحتها على 300,000 قدم مربّع، أبرزها جناح دبي الذكية، وجناح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الذكية، المقام كل منهما على مساحة تزيد على 3,000 قدم مربع، وجناح مكتب الشارقة الرقمية، ومنصّة عرض أوراكل، ونيوم السعودية، وأوكلا، وغيرها من الشركات العالمية. وهذا بجانب تشييد نحو 300 منصّة عرض صغيرة، و37 من أبرز مناطق الفعاليات والأنشطة، الموزّعة على 26 قاعة، منها 3 خيام ضخمة، أقيمت لأول مرة في تاريخ الحدث لاستيعاب الأعداد المتزايدة للشركات العارضة في الدورة الأكبر في تاريخ المعرض؛ كما شمل ذلك أيضًا تصميم وتشييد 20 مسرحًا، و10 غرف اجتماعات مرنة، ومساحات متنوّعة للفعاليات الخاصة، في جميع أرجاتء المعرض.

شملت أعمال دي إكس بي كمقاول رئيسي أيضًا، تغطية أرضيّات المعرض والطرقات والأماكن العامة الداخلية والخارجية بمساحة تزيد على أكثر من 750,000 قدم مربع من السجّاد، والتي سوف تذهب لإعادة التدوير فور انتهاء المعرض، واستخدامها في تصنيع منتجات سوف يُعاد استخدامها في صناعة الفعاليات وغيرها من الصناعات الأخرى.

وبهذه المناسبة قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: "يمثّل معرض جيتكس أحد أهم المعارض السنوية العالمية التي نقدّم إليها خدماتنا المتكاملة، والحقيقة إننا نعتبر هذا الحدث فرصة مهمّة لاستعراض إمكانياتنا، التي ننفرد بتقديمها لعملائنا من الدوائر المحلية والاتحادية، والشركات العالمية والإقليمة"، وأضاف: "إن النجاح والنموّ المتواصلان لمعرض جيتكس يعزّزان مكانة دبي في صناعة الفعاليات على المستويين العالمي والإقليمي، ويبرز دورنا وقدرتنا على تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة، التي تلبّي متطلّبات عملائنا، الذين نمدّهم بكل ما يحتاجون إليه من خدمات واستشارات لإيصال رسالتهم إلى عملائهم، وتحقيق أهدافهم، وتعزيز مكانة دبي في صناعة التقنية والاتصالات".

عمل في تشييد المعرض أكثر من 1,000 مهندس وفني وعامل ماهر في جميع التخصصات، واستغرق التحضير والإعداد له نحو 8 أشهر، بينما احتاج بناءه 10 أيام، وواصلت جميع فرق العمل في دي إكس بي لايف، العمل ليلًا ونهارًا لتشييد الدورة الأكبر في تاريخ الحدث، وتقديم مجموعة من الخدمات الحصرية التي ظهرت في مختلف أجنحة ومناطق المعرض، وكانت محور جذب زوّار هذا الحدث العالمي الاستثنائي في الفترة من 11 – 14 أكتوبر 2022.

تهدف دي إكس بي لايف إلى إبهار العالم، وقد قدّمت لعملائها وشركائها أفكارًا بمفاهيم جديدة كليًا، بفضل خبرتها الكبيرة في مجال الابتكار والإبداع؛ ما جعل عدد من دوائر الحكومة الاتحادية، وهيئة دبي الرقمية، وحكومة الشارقة الرقمية، وأوراكل، وهوني ويل، و 20 عارضًا آخر، تختار دي إكس بي لايف كشريك رئيسي للإبداع، لتجسيد رؤاهم المستقبلية.

وقام الفريق بتطوير أكثر من 24 ساعة من المحتوى المبهر الذي تم عرضه من خلال 72 منصّة تفاعلية تراوحت من تطبيقات الميتافيرس والواقع الافتراضي، والصور ثلاثية الأبعاد، والروبوتية، والذكاء الاصطناعي، إلى تطبيقات شاشات اللمس الشفافة، فيما يمكن وصفه بأنه أكثر التطبيقات التكنولوجية تقدمًا على الإطلاق، ما مكّن المستخدم من تحقيق ما كان يعدّه يومًا خيالًا بشريًا.

وقد أظهرت دي إكس بي لايف، إمكاناتها كعامل مؤثّر في العالم الرقمي الجديدXVERSE” " في معرض جيتكس، حيث عمل خبراؤها كمستشاريين تقنيين لمبدعي الXVERSE ، وساعدوهم في تشكيل الهدف والتصميم، كما وفّروا المعرفة والخبرة اللّازمة لتحقيق رؤية المنظّمين، بدايةً من الفكرة الأولية، مرورًا بمرحلة العصف الذهني للأفكار، وإيجاد الشركاء، وفحص التقنيات، وصولاً إلى إقامة هذا المعرض المتميّز على مستوى العالم، بأفضل وأحدث ما في تكنولوجيا الميتافيرس.

لقد وضعت دي إكس بي لايف خبرتها الواسعة لتطوير إنتاجًا تقنيًا على أعلى مستوى من الجودة والإتقان لإلهام العالم، وإدراك إمكانات الميتافيرس من خلال إظهار قدرات هذه التكنولوجيا بطريقة مبسّطة للجميع.