«الطاقة» توقع مذكرة تفاهم مع تشيلي

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تفاهم مع نظيرتها التشيلية، في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لدوره في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.

ووقع المذكرة في مبنى الوزارة في دبي، كلٌ من وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، ونائب وزير الخارجية في تشيلي، خيمينا فوينتس.

ووفق المذكرة، يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، إضافة إلى التشارك في إعداد الأطروحات الأكاديمية، وتعزيز التعاون ذي العلاقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، فضلا عن تنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال، وإطلاق المبادرات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات وتشيلي.

وقال العلماء،إن المذكرة تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات وتشيلي في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.

وأضاف أن مثل هذه الشراكات تسهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين في صياغة المشروعات والمبادرات الداعمة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، مشيرا إلى أن المذكرة تسهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها.

