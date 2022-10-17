سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.4 مليار درهم في مستهل الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.44 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و245.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 310.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.1 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3376.95 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 9705.18 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 9742.31 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي، سهم "ملتيبلاي" بنسبة 6.41% و"رأس الخيمة العقارية" 0.96% و"دانة غاز" 0.75% و"أبوظبي التجاري" 0.67% و"فيرتيغلوب" 0.38%. وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 304.5 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" بنحو 204.6 مليون درهم، ثم "ألفا ظبي" جاذباً نحو 111.6 مليون درهم.

وصعد سهم "طيران أبوظبي" بنسبة 14.86% مع إعلان شركة "القابضة"، تقديم عرض إلى شركة طيران أبوظبي يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100% في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية إضافة إلى حصتها البالغة 50% من رأس مال شركة "جال"، لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.16% و"إعمار العقارية" 0.33% و"سوق دبي المالي" 0.7% و"دبي للاستثمار" 0.44% و"تبريد" 4.57% و"دو" 2.26%. وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً 109.13 مليون درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بسيولة 26.8 مليون درهم، ثم "سالك" 22.5 مليون درهم.