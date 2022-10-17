أسعار عقارات دبي ترتفع 11.29% في الربع الثالث

أظهرت نتائج تحليل أجرته شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» العقارية، استند إلى بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قطاع العقارات الرئيسي في دبي يواصل الحفاظ على استقراره، إذ نما حجم السوق الإجمالي بنسبة 1.11% في الربع الثالث من عام 2022 على أساس ربع سنوي ليصل إلى 21.9 مليار درهم، وارتفع معدل الأسعار بنسبة 11.29%، ليبلغ متوسط سعر العقارات الرئيسية 6.4 ملايين درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه تم في تلك الفترة بيع إجمالي 7552 عقاراً في سوق دبي السكنية الرئيسية، من ضمنها 6940 شقة، و316 فيلا، ما يعكس زيادة ربع سنوية بنسبة 7.06%.

ووفقاً للبيان، شهدت أحياء مثل جميرا، ومدينة محمد بن راشد، والمرابع العربية، إقبالاً من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن مساكن بمساحات كبيرة، بزيادة قدرها 86.8%، و16.9%، و9.1%.

نمو القطاع

وقال الشريك الإداري في «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، كريس وايتهيد، إن قطاع العقارات في دبي يواصل نموه، حيث حثت تقلبات السوق في بعض الدول خلال العام الماضي، أصحاب الثروات العالية حول العالم على شراء منازل داخل المنطقة.

وأضاف: «توفر هذه المنازل الكثير من الفرص للمستثمرين، وتحثهم على اتخاذ قرارات بالشراء انطلاقاً من الفوائد الكثيرة التي تقدمها لهم، وتشجعهم على الانتقال إلى دبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية وممارسة الأعمال، والاستقرار في بيئة آمنة ومريحة، في ما تظهر نتائج الربع الثالث شهية أصحاب الثروات على شراء عقارات فاخرة في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك الأحياء الجديدة مثل زعبيل».

مبيعات الشقق

وبحسب الشركة، فقد أظهرت الإحصاءات ارتفاع مبيعات الشقق خلال الربع الثالث بنسبة 9.39%، وازدياد حجم المبيعات بنسبة 4.75% لتبلغ إجمالي 16.7 مليار درهم، في ما استحوذت الشقق ذات العلامات التجارية على الحصة الكبرى من حيث الحجم.

وتشير النتائج إلى أن المناطق الثلاثة الأولى التي سجلت أعلى حجم مبيعات للشقق السكنية هي «نخلة جميرا» بإجمالي (3.89 مليارات درهم)، يليها منطقة الخليج التجاري (3.79 مليارات درهم)، ثم منطقة وسط المدينة (3.59 مليار درهم).

بدورها، استحوذت مبيعات الشقق الرئيسية «على الخريطة» على أكبر نسبة من إجمالي حجم المبيعات في القطاع الرئيسي بإجمالي 10.4 مليارات درهم، ما يشير إلى زيادة بنسبة 24.76% مقارنة بالربع السابق.

سوق الفلل

وفي حين انخفض حجم مبيعات الفلل بنسبة 9.91% على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع متوسط سعرها بنسبة 33% ليبلغ 4.53 مليارات درهم.

وشهدت الفلل المباعة في «جميرا» و«جميرا باي» زيادة كبيرة في حجم المبيعات بلغت 802% (290 مليون درهم )، و544% (205 ملايين درهم) على التوالي.

وارتفع متوسط سعر الصفقة للفلل الرئيسية إلى 18.4 مليون درهم بزيادة 33% على أساس ربع سنوي، وزيادة في سعر القدم المربعة بنسبة 50% ليصل إلى 3483 درهم.

وكانت «نخلة جميرا» أكثر المناطق رواجاً لبيع الفلل في الربع الثالث من عام 2022، إذ بلغ إجمالي حجم المبيعات 1.1 مليار درهم، تلتها «الإمارات ليفنج» بقيمة 867 مليون درهم، ثم «مدينة الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 669 مليون درهم.

