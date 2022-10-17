المزروعي: قرار خفض الإنتاج "فنيا" وليس "سياسيا"

قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي في تغريدة له صباح اليوم "أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قرارا فنيا بحتا وقد تم بالإجماع وليس قرار سياسيا كما يحاول البعض وصفه."



يذكر أن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والدول المتحالفة معها والمعروف باسم تحالف أوبك بلس قرر في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا ما أثار ردود فعل عالمية من قبل الدول المستهلكة.



وتتحمل الإمارات والسعودية والكويت الحجم الأكبر من هذه التخفيضات لأنه ثبت التزامها بنسبة 100 % على مدار الشهور الماضية سواء كانت القرارات بخفض الإنتاج أو زيادته.



ولعب تحالف أوبك بلس على مدار السنوات الماضية دورا جوهريا في حفظ توازن السوق واستقرار أسعار النفط وراعى مصالح المنتجين والمستهلكين.



وأوبك بلس هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط من بينها 13 دولة عضوا في منظمة أوبك والباقي من خارجها وفي مقدمتهم روسيا وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 .