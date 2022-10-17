«زازين غاردنز» يراعي معايير «المباني الخضراء»

يقع مشروع «زازين غاردنز» في منطقة الفرجان، وينفذه المطور العقاري «زازين بروبرتيز»، وستتوافر وحداته للبيع على المخطط بحلول نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع بداية الشهر المقبل، حيث سيتم تشييده وفقاً لمعايير التصنيف الذهبي للمباني الخضراء، حيث سيتم تزويده بألواح شمسية وتصميمه بهدف توفير بيئة أكثر صحة وسعادة لساكنيه.

ويضم المشروع 159 وحدة سكنية تشمل مجموعة من الشقق بمساحات بين 824 و1612 قدماً مربعة، بالإضافة إلى متجرين في الطابق الأرضي لتلبية احتياجات سكان المشروع وزواره. ويأتي إطلاق المشروع الجديد بعد نجاح «زازين بروبرتيز» في تسليم مشروعها «زازين ون»، في منطقة مثلث قرية جميرا، خلال وقت سابق العام الجاري، حيث تم بيع المشروع بالكامل خلال أشهر قليلة.