«شهادات التفويض».. تخفض كلفة العمليات التجارية لشركات المناطق الحرة

أكدت دائرة جمارك دبي، دعمها جهود إمارة دبي لجذب الاستثمارات الجديدة إلى المناطق الحرة في الإمارة من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للشركات المرخصة في المناطق الحرة، وتيسير الإجراءات الجمركية المطبقة على صعيد تحديد القيمة الجمركية للبضائع التي تستوردها شركات المناطق الحرة، مشيرة إلى أن تسهيل التخليص الجمركي للبضائع التجارية لشركات المناطق الحرة من خلال خدمة إصدار شهادات التفويض، يسهم في خفض كلفة العمليات التجارية لهذه الشركات، ويمكنها بالتالي من تحسين عائدها المالي، ويعزز المزايا التنافسية للاستثمار في دبي.

وأفات في بيان بأنها من هذا المنطلق تقدم إدارة القيمة الجمركية في «جمارك دبي» خدمة «إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة»، التي تمكّنها من تسريع وتسهيل التخليص الجمركي لبضائعها التجارية.

وتمكّن هذه الخدمة الشركات المرخص لها العمل بالمناطق الحرة من قبول الفواتير الصادرة من مصادرها الأصلية لبضائعها التجارية المستوردة، ما يسهم في تسهيل التجارة لشركات المناطق الحرة، ويدعم توسيع عملياتها التجارية، حيث يتم تقديم الطلب على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني والقنوات الذكية لـ«جمارك دبي».

وقالت مدير إدارة القيمة الجمركية، إيمان بدر السويدي: «نعمل على تطوير خدماتنا باستمرار لمواكبة التطوير الشامل للتسهيلات والخدمات الجمركية التي تقدمها (جمارك دبي)، تنفيذاً لتوجهات إمارة دبي بالمحافظة على الصدارة العالمية في مستوى الخدمات الحكومية، وتقديم نموذج عالمي لحكومات المستقبل، عبر استخدام أفضل تطبيقات تقنية المعلومات في تقديم الخدمات للمتعاملين».

وتابعت: «توفر إدارة القيمة الجمركية خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة من أجل دعم الاستثمارات في المناطق الحرة، والتي تعد من أهم الركائز الأساسية لتطوير اقتصاد إمارة دبي على وجه الخصوص، والاقتصاد الوطني لدولة الإمارات عموماً».

وأكدت أن تسريع وتسهيل التخليص الجمركي للبضائع التجارية لشركات المناطق الحرة من خلال خدمة إصدار شهادات التفويض، يسهم في خفض كلفة العمليات التجارية لهذه الشركات، ويمكنها بالتالي من تحسين عائدها المالي، ما يعزز المزايا التنافسية للاستثمار في دبي، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، لتحقيق أهداف «مشاريع الخمسين» التي أطلقتها القيادة، كخطة طريق للاقتصاد الوطني وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071».