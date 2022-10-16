الإمارات تتصدر قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عربية

سيطرت صناديق الثروة السيادية في الإمارات على قائمة أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية بنصيب 44.3% من إجمالي الأصول المدارة. وحصلت فوربس الشرق الأوسط على أحدث بيانات الأصول المدارة التابعة لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية من معهد صناديق الثروة السيادية SWFI، وتصدّر جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الترتيب بأصول بلغت قيمتها 708.75 مليار دولار، وجاء في المركز الثالث عالميًا.

وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) في مركز الوصيف عربيًا مع وصول إجمالي أصولها المدارة إلى 708.4 مليار دولار، لتأتي في الترتيب الرابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) في المركز الثالث بأصول مدارة تبلغ 607.4 مليار دولار تضعه في الترتيب السادس عالميًا.

وجاء جهاز قطر للاستثمار (QIA) في المركز الرابع بأصول بلغت 461 مليار دولار، ما مكّنه من اقتناص المركز التاسع عالميًا، تليه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) بأصول 299.6 مليار دولار، ثم شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) بأصول مدارة 284.5 مليار دولار، والقابضة ADQ بـ 102 مليار دولار.

وأتى جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) في المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية العربية بأصول مدارة 87 مليار دولار، تليه المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ بلغ حجم أصولها المدارة 67 مليار دولار، وجاءت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) في المرتبة العاشرة بأصولها البالغة 18.3 مليار دولار.

سيطرة إماراتية

سيطرت صناديق الثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة، البالغ عددها 5 صناديق بين العشرة الكبار، على القائمة بأصول مدارة بلغت 1.48 تريليون دولار، أو 44.3% من إجمالي أصول الصناديق الـ 10 الكبار في المنطقة التي تبلغ قيمة أصولها المدارة مجتمعة 3.3 تريليون دولار.

كما سجلت أصول أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية 33% من إجمالي الأصول المدارة لأكبر 100 صندوق ثروة في العالم، التي تتعدى قيمتها 10 تريليونات دولار.

وتوجد 6 صناديق ثروة سيادية عربية أخرى لم تتمكن من اقتناص مراكز لها ضمن العشرة الكبار، هي جهاز الاستثمار العماني، والصندوق السيادي المصري، والشارقة لإدارة الأصول الإماراتي، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة البحريني، والفجيرة القابضة على الترتيب.

الجدير بالذكر أن الصندوق السيادي المصري البالغة أصوله المدارة 11.9 مليار دولار، جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية الرئيسية هذا العام، بحسب بيانات رئاسة مجلس الوزراء، وفي أبريل 2022، أكملت القابضة ADQ صفقات استحواذ لخمس شركات في مصر، بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار، كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC) في أغسطس الماضي للاستثمار في السوق المصرية.

وفيما يلي أكبر 10 صناديق ثروة سيادية عربية:

1. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)

الأصول المدارة: 708.75 مليار دولار.

الدولة: الإمارات.

الترتيب العالمي: 3

تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976، وهو صندوق استثماري متنوع يستثمر نيابة عن حكومة أبوظبي من خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل، وتشمل محفظة IDIA: الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة، وأسهم الشركات ذات الرسملة الصغيرة، والسندات الحكومية والائتمان، والاستثمارات البديلة والعقارات، والأسهم الخاصة والبنية التحتية والنقد.

وأكمل الجهاز الاستحواذ على حصة 10% في Sempra Infrastructure الأمريكية مقابل 1.73 مليار دولار نقدًا في يونيو الماضي، كما اتفق جهاز أبوظبي للاستثمار مع Global Infrastructure Partners على الاستحواذ بشكل مشترك على 72.55% من أسهم شركة VTG Aktiengesellschaft، وهي شركة تأجير قطارات أوروبية.

2. الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)

الأصول المدارة: 708.4 مليار دولار.

الدولة: الكويت.

الترتيب العالمي: 4

تعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم. تأسست عام 1953، وهي المسؤولة عن إدارة صندوق الاحتياطي العام في الكويت (GRF)، وصندوق الأجيال القادمة (FGF)، بالإضافة إلى جميع الصناديق الأخرى.

أمّا صندوق GRF فمخصص لجمع عائدات النفط لدولة الكويت، إلى جانب دخل الاستثمارات. فيما تأسس صندوق الأجيال القادمة عام 1976 بنسبة 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام، ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت في أصول مختلفة، مثل الأسهم والسندات والأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية، كما أن أي سحوبات مالية من صندوق الأجيال القادمة تتطلب إصدار تشريع خاص يجيز هذا السحب، وبالإضافة إلى ذلك فإن جميع إيرادات الصندوق يعاد استثمارها بحسب القانون.

من أبرز أهداف الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، تنويع اقتصاد الكويت عن طريق الحد من اعتماده على عائدات النفط، ويحظر الدستور على الهيئة الاقتراض لأغراض الاستثمار، ولا تستخدم الهيئة العامة للاستثمار أيًا من منتجات المشتقات كأدوات استثمارية.

3. صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)

الأصول المدارة: 607.4 مليار دولار.

الدولة: السعودية.

الترتيب العالمي: 6

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إطلاق 8 شركات جديدة منذ بداية العام، بما في ذلك داون تاون السعودية (SDC)، والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، والشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، وشركة تأجير الطائرات "AviLease"، إلى جانب شركة متخصصة في إنترنت الأشياء بالشراكة مع stc، والشركة السعودية للقهوة، ومجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، ومجموعة بوتيك المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة.

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن خططه ليصبح مستثمراً استراتيجياً في مجموعة كابيتال بنك، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في الأردن والعراق، إذ ستمتلك 23.97% من رأس مال المجموعة، بقيمة نحو 185 مليون دولار.

كما أكد الصندوق في فبراير الماضي تحويل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، ما يدعم خطط الصندوق لتنمية أصوله الخاضعة للإدارة إلى نحو 4 تريليوناتات ريال (أكثر من 1 تريليون دولار)، بحلول نهاية عام 2025.

4. جهاز قطر للاستثمار (QIA)

الأصول المدارة: 461 مليار دولار.

الدولة: قطر.

الترتيب العالمي: 9

وافق جهاز قطر للاستثمار على ضخّ 2.43 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في شركة RWE AG للطاقة المتجددة ومقرها الولايات المتحدة، لدعم استراتيجية RWE المتسارعة "النمو الأخضر"، بحسب بيان من الجهاز في أكتوبر الجاري.

كما أطلق جهاز قطر للاستثمار مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في البورصة، في سبتمبر الماضي، مؤكداً أن صانعي السوق المرخصين سيتمكنون من "الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر".

5. مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)

الأصول المدارة: 299.7 مليار دولار.

الدولة: الإمارات.

الترتيب العالمي: 11



بلغت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 1.1 تريليون درهم (299.7 مليار دولار) في عام 2021.

فيما بلغت إيرادات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تأسست عام 2006، نحو 169.4 مليار درهم (46.1 مليار دولار) في العام الماضي بزيادة 24.5% عن عام 2020، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والغاز، وتسارع النشاط في قطاع النقل، وكذلك الزخم القوي في القطاعات الأخرى بالتزامن مع التخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية. كما لعب إكسبو 2020 دبي دوراً جوهرياً في التعافي الذي شهده اقتصاد دبي بشكل عام.

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6. شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)

الأصول المدارة: 284.5 مليار دولار.

الدولة: الإمارات.

الترتيب العالمي: 13

أعلنت مبادلة وشركة G42، المتخصصة في الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الحوسبة السحابية العاملة التي يقع مقرها في الإمارات، خلال 6 أكتوبر، عن دمج أعمالهما في مجال الرعاية الصحية، وإنشاء شركة رعاية صحية متكاملة جديدة، وسيسعى الكيان الجديد إلى إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية إقليميًا، وتقديم نهج جديد للرعاية الشخصية التي تتمحور حول المريض.

تمتد أعمال مبادلة عبر 6 قارات، ولها مصالح عبر قطاعات وفئات أصول متعددة، ويقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولها مكاتب في لندن وموسكو ونيويورك وبكين، وبينما تشير أحدث تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية في العالم إلى وصول الأصول الخاضعة للإدارة لمبادلة إلى 284.5 مليار دولار، يخطط الصندوق الإماراتي لمضاعفة حجم محفظته خلال العقد المقبل.

7. القابضة ADQ

الأصول المدارة: 102 مليار دولار.

الدولة: الإمارات.

الترتيب العالمي: 19

اتفقت القابضة ADQ وجهاز الاستثمار العماني (OIA) مؤخرًا على شراكة بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، لتسهيل الاستثمارات بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية.

كما وقّعت ADQ مذكرة تفاهم مع المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (ITHCA)، وهي شركة مملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العماني، وتهدف المذكرة إلى تأسيس صندوق رأس مال مخاطر بقيمة 592 مليون درهم (161.2 مليون دولار)، للاستثمار في شركات التكنولوجيا العمانية.

8. جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)

الأصول المدارة: 87 مليار دولار.

الدولة: الإمارات.

الترتيب العالمي: 20

يعمل جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) منذ إطلاقه في عام 2007 على استثمار الأصول المخصصة من قِبل الحكومة الاتحادية، ومن أهم استثماراته "&e" و"دو".

وكان الجهاز قد أعلن عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع "مبادئ الخمسين"، التي ترسم أهداف الدولة خلال 50 عامًا.

9. المؤسسة الليبية للاستثمار

الأصول المدارة: 67 مليار دولار.

الدولة: ليبيا.

الترتيب العالمي: 25#

تأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2006، وتعتبر أكبر صندوق للثروة السيادية في إفريقيا، إذ تدير أصولًا تزيد قيمتها على 67 مليار دولار في إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وفقًا لآخر تقييم في عام 2012، إذ تضع الصراعات السياسية في البلاد صعوبات كبيرة لجمع بيانات محدثة.

وتشمل قائمة القطاعات الرئيسية التي تستثمر فيها المؤسسة الليبية للاستثمار، النفط، والغاز، والصناعة، والإنتاج، والنقل، والتكنولوجيا، والعقارات، والمجالات المالية والزراعية، إلى جانب الضيافة.

10. شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)

الأصول المدارة: 18.3 مليار دولار.

الدولة: البحرين.

الترتيب العالمي: 41

تتكون محفظة ممتلكات من أكثر من 50 شركة، بما في ذلك شركة ألومنيوم البحرين "ألبا"، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، وبنك البحرين الوطني، وطيران الخليج.

وتمثل الأصول المحلية للصندوق السيادي البحريني 18% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتدعم أكثر من 120 ألف وظيفة.

وحقق الصندوق - بما يشمل شركاته التابعة - صافي ربح 329 مليون دينار بحريني (871.8 مليون دولار) في عام 2021، مقارنة بخسارة 528 مليون دينار بحريني (1.4 مليار دولار) في عام 2020، ويرجع هذا التحسن إلى تعزيز الأداء التشغيلي لشركة ألبا، الشركة الرئيسية للصندوق.