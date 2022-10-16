تعاون بين «كهرباء دبي» و«إس إيه بي» في الابتكار والتحول الرقمي

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي سبل تعزيز التعاون مع شركة «إس إيه بي - إس إي». جاء ذلك خلال لقاء العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، مع الرئيس التنفيذي عضو المجلس التنفيذي لشركة «إس إيه بي - إس إي» (SAP SE)، كريستيان كلاين، بحضورعدد من مديري ومهندسي الهيئة.

وأكد الطاير، أهمية تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية بين الجانبين في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وغيرها.

وثمّن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «إس إيه بي» التي بدأت عام 2009، الذي شهد تطبيق الهيئة (نظام SAP Wave 1 ) لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) لقياس ودمج وأتمتة جميع عمليات الهيئة لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها، ومن ثم تطورت العلاقة بين المؤسستين لاحقاً لتشمل مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو). ومنذ عام 2018، أصبحت شركة «مورو» المزود المعتمد لمنصة «إس إيه بي - هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية. وفي هذا العام تم اعتماد شركة «مورو» من قبل شركة «إس إيه بي» شريكاً لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات لتقديم خدمات «إس إيه بي» السحابية والآمنة.

ونوه إلى أن «إس إيه بي» قدمت دعمها لمركز البيانات الأخضر التابع لشركة «مورو»، أكبر مركز يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو مصمم للحصول على شهادة «Tier-III»، من معهد «أب تايم»، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.