"الإمارات للمواقف" تسجل حضوراً متميزاً في "جيتكس 2022"

اختتمت "الإمارات للمواقف" الشركة المتخصصة في تقديم خدمات المواقف وتنظيم وإدارة وتأهيل ساحات الحجز، مشاركتها المتميزة في النسخة 42 من "أسبوع جيتكس للتقنية 2022" وذلك ضمن جناح القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "شراكة مميزة" ، حيث قدمت على مدار خمسة أيام عرضاً لأحدث تقنياتها وابتكاراتها وخدماتها المعززة بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، والتي تحرص من خلالها على تقديم باقة متجددة من الحلول الرقمية لخدمة المتعاملين وإسعادهم.

وشهدت منصة "الإمارات للمواقف" حضور لافت من المسؤولين والزوار الذين أبدوا إعجابهم بمستوى التطور التكنولوجي لخدمات الشركة، ومشاريعها الذكية وتقنياتها الإلكترونية، ومن أبرزها التطبيق الذكي لدعم المركبات على الطرق والذي يتيح للمتعاملين الحصول على خدمات قطر المركبات، والتزود بالوقود وتبديل الإطارات والبطاريات، وخدمة نقل المركبات العالقة بالرمال، ويساهم التطبيق الذي يتميز بتوفيره للخدمة على مدار الساعة وتسخيره لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مؤشرات سرعة الانتقال للموقع، في ضمان إنسيابية الطرقات في حال تعطل المركبات، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية ودعم المؤشرات الاقتصادية والبيئة ذات الصلة بالحوادث المرورية.

كما اطلعت "الإمارات للمواقف" زوارها على النظام الذكي الجديد للشركة، والذي يسهل إجراءات حجز المركبات بما يتضمنه من خدمات لوجستية وتقنية عالية تتمثل ببرنامج ذكي لتتبع المركبات المحجوزة يعمل على احتساب المدة والمسافة التي استغرقتها مركبات القطر لنقل كل مركبة على حدة، فضلا عن ساحات مجهزة بالكامل بأحدث البرامج الذكية ونظام أمني عالي الدقة يتكون من فريق متخصص من أفراد الأمن وكاميرات مراقبة في مختلف أرجاء الساحات وبواباتها.

وأشارت موزة مطر المناعي المدير التنفيذي "للإمارات للمواقف إلى أن النجاح الذي حققته "الإمارات للمواقف" خلال مشاركتها في "جيتكس للتقنية 2022"، جاء انطلاقاً من حرصها على تقديم صورة مشرفة تعكس إنجازات الشركة وجهودها نحو تعزيز مسيرة التحول الرقمي واستراتيجيتها المستقبلية القائمة على التطوير المستدام في عمليات الرقمنة، لتقديم خدمات ذكية متكاملة وسريعة ومصممة لتلبية احتياجات المتعاملين، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت خلال مشاركتها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية على صعيد إطلاع الزوار والمهتمين على خدماتها الذكية والمبتكرة، والترويج لخططها التوسعية والمستقبلية في مجال الخدمات والتي تشمل إدارة المواقف للمجمعات السكنية والمطارات، وخدمة صف السيارات، والخدمات المرورية، ولافتة إلى جودة الخدمات الذكية والمبتكرة التي قدمتها "الإمارات للمواقف" خلال الحدث والتي لفتت انتباه الزوار بما وصلت إليه الشركة من تميز وريادة وتطور تقني ورقمي كبير في خدمات المواقف وإدارة وتأهيل ساحات الحجز، معربة عن شكرها للقيادة العامة لشرطة دبي مشيدة بقوة الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين الجانبين.