«بدلة ذكية» لتعليم الرياضات.. و«روبوت» طبي مزوّد بجهاز ليزر

شهدت فعاليات الدورة الـ42 من معرض «جيتكس غلوبال» العديد من الابتكارات التقنية في مجالات مختلفة، منها «بدلة ذكية» لأغراض متنوّعة سواء رياضية أو علاجية أو حتى تعليمية.

وتتيح هذه البدلة، التي تتضمن مجسات استشعار وذاكرة، تعليم الرياضات المختلفة والقيام بالحركات الفنية والمهارية المطلوبة، حيث إنه بمجرد ارتداء اللاعب للبدلة تبدأ تنفيذ الحركات الرياضية الفنية التي أداها المدرب سابقاً، وبما يفيد في تعلم تلك المهارات بشكل أكثر دقة للاعبين.

كما تفيد تلك البدلة من خلال استخدام نظارات الواقع الافتراضي، في تعلم العلوم المختلفة.

ويمكن استخدام البدلة الذكية، في العمليات العلاجية من خلال تعلم المرضى لخطوات العلاج الطبيعي المطلوبة.

إلى ذلك، رصدت «الإمارات اليوم» عبر جولة بين منصات المعرض، «روبوتاً» طبياً مدعماً بجهاز ليزر للمساعدة في عيادات التجميل والأمراض الجلدية وعلاج الآفات المصطبغة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماريا ميديكال تكنولوجي»، الدكتور حسنين السعدي، إن «(الروبوت) الطبي، الذي يطلق عليه اسم (إي ليزر)، هو نظام آلي يستفيد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية أجهزة التجميل المعتمدة على الليزر».