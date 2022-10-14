التحالف الدولي للفنادق: دبي الوجهة الأكثر زيارة في العالم

قال التحالف الدولي للفنادق، الذي يُعد أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية للفنادق المستقلة، إنه حقق مستويات أداء قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري متجاوزاً التوقعات، مشيراً إلى أن دبي كانت المدينة الأكثر زيارة بالنسبة للإقامات التي سجلها أعضاء برنامج ولاء التحالف «GHA DISCOVERY» خلال تلك الفترة، والبالغ عددهم 22 مليون عضو.

وذكر التحالف في بيان، أن دبي سجلت نمواً بنسبة 48% بعدد الإقامات في المنشآت الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تلتها سنغافورة وبانكوك في المركزين الثاني والثالث.

الوجهات الدولية

ولفت «الدولي للفنادق» إلى أنه بالنسبة للوجهات الدولية فقط، كانت البلدان الثلاثة الأولى من حيث إقامات الأعضاء، كلاً من جزر المالديف وتايلاند ودولة الإمارات، وهي جميعها من الوجهات الترفيهية القوية.

وأوضح التحالف أن الإيرادات التي حققها أعضاء برنامج الولاء، سجلت نمواً بنسبة بلغت 84% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة بأكثر من 900 مليون دولار.

زوّار دوليون

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد نجحت الإمارة في استقطاب 7.12 ملايين زائر دولي بين شهري يناير ويونيو 2022، مقارنة مع 2.52 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 183%.

واقترب عدد الزوّار الدوليين في النصف الأول من عام 2022 من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، مع استقبال دبي لنحو 8.36 ملايين زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، ما يمثل إنجازاً مهماً في ظل تأثير التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم، وغيرها من عوامل الاقتصاد الكلي التي أثرت على الاقتصاد والسياحة بشكل عام.

المنشآت الفندقية

وواصلت المنشآت الفندقية في دبي تسجيل أداء مميز عبر مختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 74% خلال الفترة ما بين يناير ويونيو، وهو ما يُعد واحداً من أعلى معدلات الإشغال في العالم، بزيادة بلغت 12% على الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت فيه 62%، وبتراجع طفيف عن نسبة 76% المسجلة في النصف الأول من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

«تحالف الفنادق»

يضم التحالف الدولي للفنادق مجموعة من 40 علامة فندقية عالمية، تضم أكثر من 800 فندق عبر 40 علامة تجارية في 100 دولة، تخدم أكثر من 22 مليون عضو.