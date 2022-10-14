«بيئة الفجيرة» تطلق تطبيقاً ذكياً لمراقبة وتقييم جودة المياه البحرية

أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة، تطبيقاً ذكياً، يعمل على مراقبة جودة المياه البحرية بشكل آني، وملاحظة أي تغيرات تطرأ على جودة المياه كالمد الأحمر وحالات نمو الطحالب.

وقالت المدير العام لهيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تسعى منذ تأسيسها إلى تنفيذ المبادرات التي تسهم في تقديم أفضل الحلول عبر التقنيات الحديثة والرقمية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق التطبيق «مارين» خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال» المقام في دبي، الذي تشارك فيه الهيئة للمرة الأولى ضمن جناح حكومة الفجيرة، بمشاركة 15 جهة حكومية محلية من الإمارة.

وأوضحت المعلا، أن التطبيق الجديد، يعنى بشكل أساسي في مراقبة البيئة البحرية وجودة المياه البحرية في الفجيرة، حيث يقدم تقييماً للتغيرات القصيرة والبعيدة المدى على نوعية المياه، ويوفر البيانات اللازمة للجهات المعنية بجودة المياه البحرية.

وأضافت المعلا أن هيئة الفجيرة للبيئة، استعرضت أبرز خدماتها الرقمية في المعرض، منها إطلاق موقع إلكتروني جديد للهيئة، يتضمن تطبيقات وخدمات إلكترونية، تتيح للمتعاملين من الشركات والأفراد الاستفادة منها في إصدار تصاريح خاصة.

وأشارت إلى عرض تطبيق «سمارت» لخدمات التفتيش في محمية «وادي الوريعة» الوطنية، حيث ينظم جهود حراس المحميات في الرقابة والتفتيش في المحميات الطبيعية البرية والبحرية.

ولفتت المعلا أيضاً إلى استعراض تطبيق «أودور» الخاص بخدمات الإبلاغ والشكاوى عن جودة الهواء في إمارة الفجيرة.