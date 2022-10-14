«دو» تؤسّس مركزاً لتقنية الجيل الخامس في مدينة مصدر

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيع اتفاقية تعاون مع مدينة مصدر، لبناء وتطوير مركز تميز لتقنية الجيل الخامس في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي.

وأفادت «دو» في بيان أمس، بأنه جرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، موضحة أنها ستتعاون مع «مصدر»، لتطوير وتفعيل منصة جديدة لأنظمة المدينة الذكية، التي تجمع بين البنية التحتية أو البيانات المفتوحة والمشتركة والتطبيقات الذكية، لتقديم مستوى غير مسبوق من الخدمات عالية القيمة.

وأضافت أن المشروع يشمل أيضاً تطوير مركز متقدم للقيادة والتحكم بأنظمة المدينة الذكية، إلى جانب مركز تميز لتقنية الجيل الخامس، يتم فيه عرض مجموعة من التقنيات ذات الكفاءة العالية.

وأشارت «دو» إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية لإدارة مدينة مصدر، وتحسين جودة حياة المقيمين والسياح.

وقال الرئيس التنفيذي في «دو»، فهد الحساوي، إن «تشكيل ملامح المستقبل، يستند إلى إعادة ابتكار النماذج التشغيلية للأعمال وتطويرها، من خلال تعزيز الجهود التعاونية، وتأسيس منصات مبتكرة تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة التحولات، بما يسهم في دعم رؤيتنا لدفع عجلة التحول الرقمي».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أحمد باقحوم: «يسرنا التعاون مع (دو) لتطوير مركز التميز لتقنية الجيل الخامس في مدينة مصدر، والذي سيجمع (دو) ومنظومة شركائنا والمؤسسات التعليمية معاً، لتطوير تطبيقات وحلول ذكية جديدة تستند إلى تكنولوجيا الجيل الخامس، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع».

إلى ذلك، وقعت «دو»، خلال فعاليات «جيتكس»، أيضاً اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة الفطيم تتيح لعملاء «دو» وأعضاء برنامج الولاء «بلو» من مجموعة الفطيم الاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض والمكافآت الحصرية.

وستمكّن هذه الشراكة «دو» من تلبية المتطلبات العصرية المتغيرة باستمرار لعملائها، واستكشاف طرق جديدة لتوسيع محفظة عروضها ومكافآتها.

وبالمقابل، سيمنح هذا التعاون عملاء مجموعة الفطيم فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها شبكة الجيل الخامس عالية السرعة من «دو»، إضافة إلى العروض الحصرية على مجموعة من المنتجات المتطورة.

ويمكن لعملاء «دو» من خلال الانضمام إلى برنامج «بلو»، الاستمتاع بآلاف العروض الحصرية على المطاعم والأنشطة الترفيهية وتجارب العطلات وغيرها.

وسيحصل العملاء أيضاً على استرداد نقدي عند التسوق في منافذ الترفيه والتجزئة التابعة لمجموعة الفطيم في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث يمكن الاستفادة من هذا الاسترداد لإعادة شحن الخطوط مسبقة الدفع أو دفع فواتير باقات الدفع الآجل.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، كريم بنكيران، إن «التعاون مع مجموعة الفطيم في هذه الشراكة سيمكننا من الارتقاء بمفهوم مكافآت العملاء إلى مستوى جديد من التميز، من خلال نهج رقمي متعدد القنوات».

وأضاف: «سنعمل من خلال هذه الشراكة على تقديم عروض قيّمة، ومزايا أفضل، لأعضاء برنامج الولاء (بلو) من مجموعة الفطيم، إلى جانب تلبية المتطلبات العصرية لعملائنا».

من جانبه، قال هيمانشو شريفستفا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة الفطيم: «ينسجم تعاوننا مع (دو) مع مهمتنا المتمثلة في الارتقاء بتجربة كل عميل خلال رحلته معنا، إضافة إلى مكافأته في كل خطوة»