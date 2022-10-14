«الأوراق المالية» تستعرض 4 أنظمة ومنصات إلكترونية

استعرضت هيئة الأوراق المالية والسلع في معرض «جيتكس غلوبال»، الذي يختتم فعالياته في دبي اليوم، عدداً من أنظمتها الإلكترونية ومشروعاتها التي صممت بهدف تسهيل الأعمال وتلبية احتياجات المتعاملين بشكل رئيس.

وتركز الهيئة خلال مشاركتها بالحدث على عرض أربعة أنظمة ومنصات إلكترونية تم تصميمها انسجاماً مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز سعادة المجتمع من متعاملين وأفراد وشركات، وتشمل: الخدمات التي يقدمها موقع الهيئة الإلكتروني والخصائص التي يتميز بها، إضافة إلى النظام الموحد للإدارات الفنية في الهيئة «SCA CORE»، و«منصة تفاعل»، فضلاً عن نظام المراسلات «مرسال».

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي، إن «المشاركة في (جيتكس)، تعد فرصة مثالية لتسليط الضوء على الموارد والإمكانات التقنية والنوعية التي تتمتع بها الجهات الحكومية بالدولة عامة، إضافة إلى التعريف بالجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع بشكل خاص، للارتقاء بالبيئة الإلكترونية بما يعزز تجربة المتعاملين ويدعم البنية الاستثمارية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي».