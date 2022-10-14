«السيارة الطائرة» تكتب فصلاً تاريخياً جديداً انطلاقاً من دبي

في دلالة جديدة على مكانة دبي المتنامية، وجهة للابتكارات التقنية المستقبلية، ومركزاً للشركات العالمية متعددة الجنسيات لإطلاق أحدث ابتكاراتها في الأسواق العالمية، شهدت الإمارة في «سكاي دايف دبي»، أخيراً، انطلاق أول رحلة عامة حصرية للسيارة الطائرة الكهربائية: «eVTOL» موديل «X2» التي طورتها شركة «إكس بنغ» Xpeng الصينية، بدعم من الشريك الرسمي غرفة دبي العالمية، وحضور القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، لي شيوي هانغ.

ووصفت رحلة السيارة الطائرة «X2» بأنها إيذان بمرحلة جديدة في مستقبل رحلات الطيران القصيرة والتنقل الذكي داخل المدن، ومؤشر على مكانة دبي وسمعتها، عاصمة للابتكار والتميز والأعمال، في وقت قال فيه مركز دبي التجاري العالمي بأننا نشهد اليوم كتابة فصل تاريخي جديد انطلاقاً من دبي.

مرحلة جديدة

تم تسيير أول رحلة عامة للسيارة الطائرة «X2» ضمن فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2022»، حيث أجرت «السيارة الطائرة» إقلاعاً وهبوطاً عمودياً سلساً لمدة 90 ثانية، لتكون الرحلة إيذاناً بمرحلة جديدة في مستقبل رحلات الطيران القصيرة والتنقل الذكي داخل المدن.

وجرى تنظيم الرحلة العامة للسيارة الطائرة من قبل شركة «إكس بنغ»، بالتعاون مع شريكها الرسمي غرفة دبي العالمية، وبدعم من هيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومركز دبي التجاري العالمي.

اختيار دبي

وجاء اختيار دبي وجهة لتسيير هذه الرحلة للسيارة الطائرة، وإطلاقها كابتكار جديد في عالم النقل، ثمرة لجهودٍ حثيثة منذ عام 2021 بذلتها غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لاستقطاب هذه الشركة الصينية العالمية، وجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى الإمارة. ويتوج هذا الإنجاز الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية للترويج لدبي، بوابة للشركات العالمية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جهود استثنائية

وبذلت غرفة دبي العالمية جهوداً دؤوبة لمساعدة «إكس بنغ» على التوسع الخارجي انطلاقاً من دبي، حيث دعمت البعثة الاستقصائية الأولى للشركة إلى دبي في العام 2021، ونسقت لها اجتماعات مهمة على مدى ثلاثة أسابيع مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية المعنية، وجمعت الشركة الصينية مع شركاء لها.

حاضنة للابتكار

وقال المدير العام لغرف دبي بالإنابة، حسن الهاشمي، إن دبي تثبت مجدداً للعالم أنها أصبحت تحت رؤية قيادتها حاضنة للابتكار والحلول الذكية، ومركز الإبداع العالمي في خدمة الإنسانية والأهداف المستدامة. ورأى أن اختيار «إكس بنغ» لدبي لإطلاق أحدث حلولها في مجال النقل الذكي والمستدام، مؤشر على مكانة دبي وسمعتها، عاصمة للابتكار والتميز والأعمال.

لحظات تاريخية

من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، منظم معرض «جيتكس غلوبال»، تريكسي لوه ميرماند: «مثّل (جيتكس)، وعلى مدار السنوات الماضية، موطناً لعدد غير محدود من اللحظات التاريخية المحورية التي شهدنا فيها إطلاق ابتكارات وتوجهات تقنية حددت معالم عالمنا. واليوم، نفخر باستضافة أول رحلة عامة حصرية في العالم للسيارة الطائرة eVTOL موديل X2 من شركة (إكس بنغ)، بالشراكة مع غرفة دبي العالمية».

وأضافت أن السيارة الكهربائية الطائرة تعتبر مستقبل قطاع التنقل، ومن المذهل أن نشهد اليوم كتابة فصل تاريخي جديد انطلاقاً من دبي، مؤكدة أن استضافة هذا الحدث يرسخ مكانة «جيتكس غلوبال» باعتباره محوراً رئيساً في مسيرة التحول العالمي نحو الاعتماد على النقل الجوي الحضري منخفض الكربون.

مدينة الابتكار

بدوره، أشار الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «إكس بنغ»، الدكتور براين جو، إلى أنها المرة الأولى التي تقوم خلالها «إكس بنغ ايروهت» بتسيير رحلة عامة للسيارة الطائرة خارج الصين، معتبراً أن الخطوة تؤسس لجيل جديد من السيارات الطائرة.

وقال: «دبي معروفة بأنها مدينة الابتكار التي ترحب بكل ما هو جديد، وتمتلك رؤية واضحة لتصميم وصناعة مستقبل التنقل».

هيئة دبي للطيران المدني

أكدت هيئة دبي للطيران المدني بأن انطلاق أول وأقصر رحلة ذاتية القيادة للنماذج الأولية للمركبات الطائرة دون طيار من فئة «X2» في دبي، تم بإشراف منها ومن مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي والشركاء الاستراتيجيين.

وأفادت الهيئة بأنها أشرفت ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، على جميع الاختبارات المطلوبة للمركبات الطائرة دون طيار، والتي تعد خطوة فريدة من نوعها في المنطقة.

وأوضحت أن آلية التنظيم تهدف إلى تمكين قطاع الطائرات بدون طيار لتحقيق أمن وسلامة الأجواء والمجتمع، وجعل الإمارة جاذبة لمثل هذه التقنيات المتقدمة.

كما قامت الهيئة باعتماد التشغيل التجريبي للمركبات الطائرة، التي تعد أحد المعايير الرئيسة لمبادرة القبة الجوية لسماء دبي، وركيزة تنظيمية لقطاع الطائرات دون طيار، وذلك من خلال تسجيل واختبار هذا النوع من الأنظمة والأنشطة التشغيلية التابعة لها، والحرص على تطبيقها بأفضل الممارسات الدولية.

ولفتت إلى أن دور مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، يستهدف تأسيس منظومة متكاملة وبيئة مثالية تواكب وتدعم مثل هذه التقنيات في تخطيط المجال الجوي، بما يضمن أمن وسلامة الأجواء وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأكدت أن قطاع الطيران يمثل أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، بفضل تطوره المستمر، ليمضي قدماً نحو تحقيق رؤية القيادة الطموحة بأن تكون دولة الإمارات سباقة عالمياً في صنع المستقبل.

«إكس بنغ».. 20.7 مليار دولار

تعتبر «إكس بنغ» شركة تكنولوجيا صينية عالمية متخصصة بصناعة السيارات الكهربائية وتطوير حلول النقل الذكي، كما تعتبر من الشركات العالمية المرموقة المدرجة في بورصتي «نيويورك» و«هونغ كونغ»، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20.7 مليار دولار.

«صفر» كربون

تمتلك «X2» مقعدين بنظام تحكم ذكي مع قدرات متقدمة للطيران الذاتي، وتعتبر الجيل الأحدث من السيارات الطائرة التي طورتها بشكل مستقل شركة «إكس بنغ إيروهت» XPENG AEROHT التابعة لـ«إكس بنغ».

ولا تصدر «X2» أي انبعاثات كربونية أثناء الطيران، ما يجعلها إحدى الحلول المستدامة للتنقل القصير، وهي مصممة للطيران ضمن المدن على ارتفاعات منخفضة بسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة.