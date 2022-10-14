سيف بن زايد: «جيتكس» الوجهة العالمية الأبرز لعمالقة شركات التكنولوجيا

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرض «جيتكس غلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»: «عاماً بعد عام يؤكد (جيتكس 2022) بدبي، أنه الوجهة العالمية الأبرز لعمالقة شركات التكنولوجيا، والمنصة الرائدة لالتقاء ألمع العقول المطورة للتقنيات المتقدمة، ومعه تؤكد الإمارات ريادتها في قطاع التقنيات الرقمية والذكية وتعزيز آفاق التبادل المعرفي العالمي، لمستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً».

واطلع سموه في جولته على الأجنحة المختلفة التي تمثل أبرز المؤسسات التقنية المحلية والعالمية المبتكرة على ما تعرضه من تقنيات مستحدثة ومشروعات استراتيجية رقمية، بما في ذلك تقنيات «الميتافيرس» والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتطبيقات الذكية المصممة لاحتياجات المجتمع، وبما يعزّز توجهات المجتمع في التحول الرقمي.

وشملت زيارة سموه أجنحة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ضمن جناح حكومة دبي، و«هواوي»، وتحالف الإمارات للحلول التقنية، و«مايكروسوفت»، و«دونو»، و«أمازون»، و«أكسبينج أيروهت».

واستمع سموه من مسؤولي هذه الأجنحة والمنصات حول التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المعروضة والمبادرات في قطاعات التقنية والحماية الإلكترونية، بما فيها مشروعات الجهات المحلية والحكومية في الحلول الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتمكين المنظومة الرقمية.