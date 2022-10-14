مشروعات استدامة تخفض كلفة العيش في «أبراج بحيرات جميرا»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرّة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، والمُطوّر الرئيس لمجتمع «أبراج بحيرات جميرا»، عن مجموعة من مشروعات الاستدامة الرامية إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية في مجتمع «أبراج بحيرات جميرا»، تماشياً مع «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية الحياد الكربوني 2050» للإمارة.

وكشف المركز أنه يسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي متزايد في حياة 60 ألف فرد و21 ألف شركة تتّخذ من «أبراج بحيرات جميرا» مقراً لها، كما ستثمر المشروعات عن انخفاض كبير في تعرفة هيئة كهرباء ومياه دبي للمنطقة، ما يحقق وفورات عالية لأصحاب المنازل، وبالتالي تصبح كلفة العيش في «أبراج بحيرات جميرا» أقلّ للمقيمين والمستأجرين.

مظلات مواقف

وأفاد المركز في بيان، بأنه وبعد الإعلان عن المشروعات في وقت سابق من العام الجاري، فقد وقّع اتفاقية تمتدّ لـ20 عاماً مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك على هامش مشاركته في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2022»، لتركيب مظلات مزوّدة بألواح الطاقة الشمسية في معظم مواقف السيارات في منطقة «أبراج بحيرات جميرا».

وباكتمال المشروع، ستضم منطقة «أبراج بحيرات جميرا» أحد أكبر مواقف السيارات المغطاة بألواح الطاقة الشمسية في دولة الإمارات، كما سيُثمر المشروع انخفاضاً كبيراً في تعرفة هيئة كهرباء ومياه دبي للمنطقة، ما سيحقق وفورات عالية لأصحاب المنازل، وبالتالي ستصبح كلفة العيش في «أبراج بحيرات جميرا» أقلّ للمقيمين والمستأجرين. وحضر حفل التوقيع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير.

ألواح شمسية

وبحسب البيان، سيعمل مركز دبي للسلع المتعددة أيضاً على تركيب الألواح الشمسية في برج «ون جي إل تي»، وكل من مركزي «الشاي» و«القهوة» التابعيْن للمركز، ومبنى «جويلري آند جمبلكس»، كما سيتم تجهيز مواقف السيارات في منطقة أبراج بحيرات جميرا بحلول إضاءة وتهوية عالية الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة.

وسيوسّع المركز نطاق عمله مع «الاتحاد إسكو» عبر التعاون على مشروعات إضافية تستهدف زيادة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% في مجتمع «أبراج بحيرات جميرا» بأكمله.

تأثير إيجابي

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي للسلع المتعدّدة، فريال أحمدي: «تُعد الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من أبرز التحديات المُلحّة التي يواجهها العالم بأسره حالياً، وبالتالي أصبح العمل لمواجهة هذه التحديات أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأضافت: «تشكّل قناعتنا الراسخة بضرورة التصدي لهذه القضايا محفزاً أساسياً لاستراتيجية الاستدامة الشاملة التي وضعها المركز، ولهذه المجموعة المتكاملة من مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي أعلنّا عنها حالياً».

وتابعت: «نتطلع من خلال هذه المشروعات إلى تحقيق تأثير إيجابي متزايد في حياة 60 ألف فرد و21 ألف شركة يتّخذون من (أبراج بحيرات جميرا) مقراً لهم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة، في «الاتحاد إسكو»، الدكتور وليد النعيمي،: «يشكّل تركيب الألواح الشمسية في جميع أنحاء منطقة (أبراج بحيرات جميرا) خطوة بارزة ستدعم مختلف استراتيجيات الطاقة المستدامة في دولة الإمارات، ما يسمح لدبي بلعب دور محوري ومؤثر في مواجهة تحديات تغيّر المناخ على مستوى العالم».