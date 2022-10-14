«سينوفا» السويسرية تدشّن منشأة لقطع الماس وتشكيله في دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وشركة «سينوفا إس إيه» السويسرية المتخصصة في توفير الأنظمة المتقدمة لقطع الماس والأحجار الكريمة بالليزر الموجه بضغط الماء، عن انضمام «سينوفا» إلى مجتمع الشركات الأعضاء في المركز عبر افتتاحها منشأة آلية جديدة لتصنيع الماس في برج الماس.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن مركز التصنيع الجديد لشركة «سينوفا»، سيضم آلتي قطع ليزر من نوع «دافنشي» ذات خمسة محاور، يمكنهما قطع الماس وتشكيله آلياً. ويعتبر نظام «دافنشي»، أول حل تصنيع آلي قادر على تحويل الماس الخام إلى قطع ماس فريدة في غضون ساعات.

ويزيد هذا النظام من القيمة المستخرجة من كل ماسة، حيث يمكن إعادة استخدام رقائق الماس المقطوعة بدلاً من صقلها وفقدانها، كما هو شائع في طرق تصنيع الماس التقليدية.

وستوفر المنشأة الجديدة خدمات قطع الماس الخام، بما في ذلك تشكيل أسطح الماس، وقطع الماس بأشكال مخصصة وفاخرة، إضافة إلى قطع الماس إلى أنصاف متماثلة وصقل حوافها.

ويمثل المرفق الجديد في برج الماس إضافة قيمة إلى المنظومة الشاملة للماس في دبي، ما يعزز الكفاءة ويقدم قيمة أكبر لصناعة الماس العالمية بأكملها.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «دولة الإمارات أصبحت في عام 2021 أكبر مركز للماس الخام في العالم»، مشيراً إلى أنه «مع تسجيل تداولات بقيمة 19.8 مليار دولار للماس الخام والمصقول في النصف الأول من عام 2022، تمضي دبي على الطريق الصحيح لتصبح المركز التجاري الرائد للماس المصقول أيضاً».

وأضاف بن سليم أنه «من شأن افتتاح المنشأة الجديدة المتطورة توفير خدمات تصنيع جديدة ستكون مكملاً قوياً لصناعة الماس في دولة الإمارات، ما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس».