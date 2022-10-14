وكالات سفر: معدلات «إشغال شبه كاملة» على الرحلات القادمة إلى الإمارات

أكّدت وكالات سفر أن الرحلات المتجهة إلى مطارات دولة الإمارات تشهد معدلات إشغال مرتفعة وشبه كاملة حالياً، وستزداد تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، لتصل إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع الموسم السياحي النشط، وفعاليات الأعمال الكبرى، لافتة إلى أن الطلب السياحي في أعلى مستوياته منذ بدء جائحة فيروس «كورونا»، مع تحفيف قيود السفر الدولية في العديد من الأسواق العالمية. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن دولة الإمارات تشهد، خلال هذه الفترة من السنة، إقبالاً سياحياً كبيراً من مختلف أسواق العالم، مشيرة إلى أن الإمارات وجهة سياحية بارزة على مدار العام، إلا أن معدلات التدفق السياحي ترتفع بوتيرة أكبر بدءاً من أكتوبر، خصوصاً من دول الخليج العربي، وأوروبا، فضلاً عن جنوب آسيا.

إقبال سياحي

وقال رئيس شركة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن «دولة الإمارات تشهد خلال هذه الفترة من السنة إقبالاً سياحياً كبيراً من مختلف أسواق العالم»، لافتاً إلى أن الدولة وجهة سياحية بارزة على مدار العام، إلا أن معدلات التدفق السياحي ترتفع بوتيرة أكبر بدءاً من أكتوبر.

وأضاف العابدي أن «الطلب الكبير على السفر إلى الدولة أسهم في زيادة ملحوظة بإشغال الرحلات الجوية القادمة إلى الدولة»، مبيناً أن جزءاً من الرحلات سيسجل معدلات إشغال شبه كاملة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد أن الطلب السياحي على الدولة انعكس أيضاً على الارتفاع المتواصل في إشغال الغرف الفندقية، مشيراً إلى ان القطاع السياحي في دولة الإمارات أظهر مؤشرات تعاف وانتعاش كبيرين منذ فتح الأبواب أمام حركة السياحة الدولية إثر جائحة «كوفيد-19». ولفت إلى أنه وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فقد سجلت المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 (معدلات ما قبل الجائحة).

إشغال شبه كامل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي، إن «الرحلات الجوية المتجهة إلى دولة الإمارات تشهد إقبالاً متزايداً من مختلف الأسواق، خصوصاً من دول الخليج العربي وأسواق أوروبا، وجنوب آسيا». وأكد أن بعض الرحلات تسجل مستويات إشغال شبه كاملة، مع ارتفاع الطلب على السياحة في دولة الإمارات ودبي خصوصاً. وأشار إلى أن الطلب الكبير على الرحلات انعكس على متوسط أسعار تذاكر الطيران.

وأضاف الحاج أن «الإقبال السياحي النشط على دولة الإمارات، خلال هذه الفترة، يتزايد تدريجياً ليصل إلى ذروته خلال أعياد الميلاد في نهاية العام»، مؤكداً أن دبي وجهة سياحية مفضلة عالمية لسياحة العائلات والترفيه والتسوّق، إضافة إلى سياحة الأعمال التي اكتسبت زخماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مع توجه العديد من الشركات والمؤسسات العالمية لإقامة فعالياتها في الدولة التي تستضيف بعضاً من أكبر المعارض عالمياً خلال هذه الفترة.

وذكر الحاج أن «دبي وجهة سياحية شتوية من الدرجة الأولى خلال هذه الفترة»، مشيراً إلى أن الإمارة أعادت افتتاح العديد من المرافق الترفيهية والسياحية، بما في ذلك «مدينة إكسبو»، والافتتاح السنوي المنتظر للقرية العالمية، مع إضافة مزيد من الوجهات الجديدة التي تشكل عوامل جذب لمختلف شرائح الزوّار ومن جميع انحاء العالم.

طلب كبير

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «السوق الإماراتية تشهد خلال شهري نوفمبر وديسمبر معدلات تدفق سياحي نشطة، تكون في أعلى مستوياتها عادة».

وتابع: «بالتزامن مع الموسم السياحي النشط أصلاً، فإن من المنتظر أن يرتفع الطلب أيضاً خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم».

وأكد العوضي أن بعض الرحلات تسجل معدلات إشغال كاملة، ومن المتوقع أن تصل هذه المعدلات إلى 100% بالنسبة للعديد من الرحلات، خصوصاً القادمة من أسواق أوروبا خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الطلب الكبير على السفر الجوي ينعكس على معدلات الإشغال المرتفعة في المنشآت الفندقية حالياً، والحجوزات المسبقة للأسابيع المقبلة، والتي تصل إلى مستويات عالية للغاية.

«أو تي إيه»: نمو عمليات البحث عن دبي

أظهرت بيانات لشركة «أو تي إيه»، المتخصصة في مؤشرات قطاع السياحة والسفر ومقرها بريطانيا، نمواً متواصلاً في عمليات البحث عن دبي وجهة دولية للزيارة، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن الغرف الفندقية عبر نظام التوزيع العالمي للحجوزات ارتفعت بنسبة 44%، خلال الأسبوع الذي بدأ في الثالث من أكتوبر الجاري، مقارنة بالأسبوع ذاته من سبتمبر الذي سبقه.

كما أظهرت أن عمليات البحث عن رحلات جوية انعكست على البحث عن الإقامة في المنشآت الفندقية ورحلات الطيران بنسبة زيادة بلغت 10%.

90 مليون مسافر متوقع نهاية 2022

استقبلت مطارات دولة الإمارات أكثر من 40 مليون مسافر، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن قطاع النقل الجوي في الإمارات شهد تحسناً ملحوظاً في مستويات التعافي من جائحة «كوفيد-19»، متوقعة أن ترتفع أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة نهاية العام الجاري إلى أكثر من 90 مليون مسافر.

كما يتوقع أن يشهد العام المقبل 2023 أداءً مقارباً لمستويات عام 2019، أي قبل الجائحة من حيث عدد المسافرين.