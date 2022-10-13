"تبادل" تعرض مستقبل خدمات الموانئ بـ"الواقع المعزز" خلال "جيتكس"

عرضت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل"، نماذج لمستقبل الخدمات اللوجستية في الموانئ والمستودعات عبر تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، خلال مشاركتها في معرض "جيتكس غلوبال"، الذي يختتم فعالياته في دبي غدا الجمعة.

وأفادت الشركة في بيان بأنها، استعرضت نظاما جديدا لإدارة الشاحنات لتسهيل وتفعيل العمليات اللوجستية داخل الموانئ السعودية.

ويعتمد النظام الجديد، أحدث التقنيات لإدارة وتحسين تشغيل عمليات دخول وخروج الشاحنات على منافذ حدود السعودية، وتسهيل الإجراءات لجميع المعنيين من خلال منصة موحدة.

ويتم من خلال هذا النظام تتبع الشاحنات باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ومن خلال التنسيق وتكامل الخدمات مع الشركاء والمعنيين في الخدمات اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تبادل"، ماجد بن فالح العتيبي، إن "نظام إدارة الشاحنات الجديد، يساعد على تحديد التحديات التي تواجه الموانئ والمنافذ الرئيسية، كما أنه يسهم في إيجاد وتنفيذ أفضل الحلول والممارسات الإقليمية والعالمية لإدارة الشاحنات ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية لنظام العمل في الموانئ لكل الأطراف صاحبة العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة".