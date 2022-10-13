«السياحة العالمية»: الإمارات ضمن قائمة الأسواق الأفضل تعافياً من تداعيات «كورونا»

أفادت منظمة السياحة العالمية، بأن السوق الإماراتية، سجلت نمواً بنسبة 3% في أعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات الجائحة، مشيرة إلى أن الإمارات حلت في قائمة الأسواق الأفضل تعافياً من تداعيات الجائحة في الفترة بين يناير ويوليو 2022.

أداء قوي

وبحسب بيانات المنظمة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سجلت السوق الإماراتية مستويات أداء قوية في مؤشرات تعافي القطاع السياحي، لافتة إلى أن معدلات تدفق الزوار الدوليين إلى الإمارات وصل إلى أعلى مستوياته خلال الفترة بين شهري فبراير وأبريل الماضيين، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وأضافت أن أسواق أوروبا والشرق الأوسط، كانت الأسرع في وتيرة التعافي بين يناير ويوليو 2022، مع وصول عدد الزوار الدوليين إلى 74% و76% لكل منها على التوالي.

السياحة الدولية

وعالمياً، قالت المنظمة إن السياحة الدولية واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الماضية مع وصول عدد الزوار الدوليين إلى نحو 57%، مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، في الأشهر السبعة الأولى لعام 2022، موضحة أن عدد السياح الدوليين تضاعف ثلاث مرات تقريباً بنسبة 172% مقارنة بمستويات العام الماضي.

وأكدت أن هذا الانتعاش المطّرد، مؤشر إلى الطلب القوي المكبوت للسفر الدولي.

ريادة

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، حافظت دولة الإمارات على ريادتها الإقليمية والعالمية، وجهةً سياحية متميزة، ومكاناً مفضلاً للحياة والعمل والزيارة.

وأوضحت أن المنشآت الفندقية في الدولة، استقطبت نحو ستة ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية خلال الربع الأول من عام 2022، بنمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، فيما حقق متوسط مدة إقامة نزلاء المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 25% خلال فترة المقارنة نفسها، مرتفعاً من ثلاث ليالٍ إلى أربع ليالٍ فندقية، بينما بلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالدولة خلال هذه الفترة 80%، والتي تُعد من النسب الأعلى عالمياً.

وحققت المنشآت الفندقية إيرادات بقيمة 11 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث سجلت هذه المنشآت العودة إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنحو 200 ألف غرفة فندقية.

20 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 3 أشهر

تجاوز عدد المسافرين، عبر مطارات الدولة، حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ8.6 ملايين مسافر، المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة ارتفاع 135%.

وبلغ عدد مسافري الترانزيت من إجمالي المسافرين عبر مطارات الدولة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نحو سبعة ملايين مسافر، بنمو نسبته 203% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.