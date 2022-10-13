«فلاي دبي» تُطلق رحلات يومية إلى غان في المالديف

أعلنت شركة فلاي دبي، عن توسيع عملياتها إلى جزر المالديف مع استعدادها لإطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار غان الدولي (GAN) اعتباراً من 4 فبراير 2023.

وكانت الناقلة بدأت عملياتها إلى جزر المالديف في عام 2013 بإطلاق رحلات مباشرة إلى مطار فيلانا الدولي (MLE) في العاصمة ماليه.

وأفادت «فلاي دبي» في بيان، أمس، بأنه مع بدء الخدمة اليومية الجديدة إلى غان العام المقبل، سترتفع رحلات الناقلة إلى هذه السوق إلى 28 رحلة في الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، إن «بدء رحلاتنا اليومية إلى جزيرة غان الجنوبية سيمنح مسافرينا المزيد من الخيارات للسفر إلى جزر المالديف».

وأضاف أن «الخدمة الجديدة ستعمل على تقليل وقت التنقل، سواء عن طريق القارب أو الطائرة المائية، للذين يقيمون في منتجعات في جزر المرجان الجنوبية»، مشيراً إلى أن جزر المالديف، لاتزال واحدة من الوجهات الترفيهية الأكثر شعبية.

يشار إلى أن «فلاي دبي»، أول شركة طيران من الإمارات تسيّر رحلات إلى مطار غان الدولي.