«الموانئ والجمارك» تُطلق برامج رقمية لتسهيل خدمات المتعاملين

كشفت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، عن خدمات رقمية مميزة توفر وقت وجهد المتعاملين، تماشياً مع خطة دبي بتسريع الأعمال وتسهيل رحلة المتعاملين. ومن أحدث التقنيات الذكية التي تستعرضها المؤسسة، من خلال منصتها في المعرض، هي مبادرة التفتيش الذكي للوسائل البحرية، حيث يستخدم البرنامج الذكي عند تجديد وترخيص الوسائل البحرية، وذلك من خلال قيام المتعامل بالاتصال ببرنامج مرئي مع مفتشي سلطة مدينة دبي الملاحية لفحص الوسيلة البحرية عن بُعد ودون عناء إحضارها إلى مقر السلطة من خلال عرض الأجزاء الرئيسة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي تضمن أمن وسلامة المتعامل عند استخدام الوسيلة.

كما استعرضت المؤسسة موقعها الإلكتروني الموحد لجميع خدمات المؤسسة، والذي تم إطلاقه بحلة عصرية وتصميم مبتكر يتوافق مع أعلى المعايير التقنية.

كما طورت المؤسسة المنصة الذكية للسفن الخشبية (ناو)، باعتبارها المشروع الذكي الذي يسهم في تعزيز دور إمارة دبي الريادي والمتفرد في دعم الاقتصاد والتجارة التقليدية القائمة على السفن الخشبية.