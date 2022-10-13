«الاتحادي للتنافسية» يطلق الجيل الثاني للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة

أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الجيل الثاني من المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة في دولة الإمارات، والتي تم تطويرها في المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وباعتماد أحدث تقنيات وأنظمة منصات إتاحة وتبادل البيانات المفتوحة، ضمن بيئة متطورة وآمنة. جاء ذلك خلال مشاركة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في معرض «جيتكس غلوبال»، حيث استعرض خبراء المركز أحدث المبادرات الذكية، والحلول الرقمية المبتكرة في مجال علوم البيانات واعتماد التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في إتاحة ومعالجة وتحليل البيانات الإحصائية والبيانات الضخمة.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التمكين الرقمي في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ثريا الهاشمي: «تشكل البيانات المفتوحة للإحصاءات الرسمية في المجتمعات المعاصرة عنصراً مهماً لا غنى عنه، حيث توفر للقطاعين الحكومي والخاص، من مستثمرين ومتخذي قرار في المؤسسات الاقتصادية والعلمية، وأكاديميين من الباحثين والطلاب في القطاع التعليمي، بالإضافة إلى قطاع الإعلام وصنّاع المحتوى، البيانات والمعلومات المتاحة حول القطاعات الحيوية والتنموية في الدولة، من اقتصاد واستثمار وصحة وتعليم وتجارة وطاقة وغيرها من البيانات الرسمية المعتمدة».

وتابعت الهاشمي: «يعد وجود منصة وطنية شاملة لتوفير البيانات الإحصائية المفتوحة ضمن أرقى المعايير العالمية المعتمدة، واجباً وطنياً يؤكد التزامنا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مواكبة وتعزيز التحول الرقمي، في إطار الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ويعكس سعي الحكومة في دعم تعزيز بناء قاعدة معرفية وطنية في مجال البيانات والإحصاءات، من خلال منصة حكومية موحدة ومعتمدة، توفر تداولاً مرناً وسريعاً لمنتجات البيانات الرقمية في الدولة، ضمن أعلى مستويات الأمان والمرونة والجودة».