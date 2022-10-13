تفاهم بين «نافس» و«دو» لتوظيف 500 مواطن

وقّع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وذلك في إطار برنامج «نافس»، البرنامج الاتحادي الذي يهدف لزيادة حضور المواطنين الإماراتيين ضمن القوى العاملة في مؤسسات القطاع الخاص، ورفع كفاءتهم ومؤهلاتهم، واستكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

وقّع المذكرة عن المجلس، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، فيما وقّعها عن الشركة، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي.

وقال غنام المزروعي: «يسعدنا أن نوسع شراكاتنا لتضم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الرائدة التي استطاعت أن تحقق نجاحاً لافتاً، وأن تواكب أفضل ما توصل إليه عالم التكنولوجيا في مجال الاتصالات، ونأمل أن تحقق هذه الشراكة الأهداف المرجوة منها في توفير فرص عمل تلبي متطلبات المواطنين، لاسيما في ظل ما يشهده قطاع الاتصالات من تطور متسارع بفضل الثورة الرقمية التي خلقت فرصاً استثمارية جديدة ومتنوعة، ومهدت الطريق لنشوء وظائف حديثة تنسجم مع متطلبات المستقبل الذي بات واضحاً أن سمته الأساسية هي الذكاء الاصطناعي، لذلك فإن قطاع الاتصالات الوثيق الصلة بعالم التكنولوجيا يعدّ وجهة مفضلة للشباب الراغبين بالانخراط في وظائف المستقبل، كذلك لا نغفل عن الوظائف الأخرى المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وهو قطاع التجزئة، والذي نتطلع مستقبلاً برؤية المواطنين كواجهة مباشرة مع المتعاملين».

من جانبه، قال فهد الحساوي: «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم الجديدة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتنسيق الجهود وتوحيدها بما يعود بمزيد من النفع على أبناء الإمارات، ويمكّنهم من الشروع في مسارات مهنية مليئة بالنجاحات تتيح لهم المساهمة بدور حيوي في تحقيق أهداف دولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل. وسنعمل في إطار هذه الشراكة على تشجيع شركائنا في قطاع التجزئة على استقطاب المواهب الإماراتية وتدريبها وتأهيلها للعمل في مجال خدمة المتعاملين، ونسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى استقطاب 500 موظف من أبناء الإمارات بمعدل 100 موظف كل عام، إضافة إلى مواصلة تزويد الخريجين الجدد من أبناء الإمارات بخبرات عملية حول استراتيجيات التعامل مع العملاء في متاجر ومراكز التجزئة التابعة لنا».

وأضاف: «لقد وضعنا في (دو) استراتيجية شاملة تستهدف رعاية أبناء الإمارات وتمكينهم من التطور والنمو في مساراتهم المهنية من خلال رفدهم بفرص وبرامج تدريب مصممة للارتقاء بقدراتهم وتحسين مهاراتهم، إضافة إلى منظومة من الشراكات المتميزة على مستوى القطاع، وذلك بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، وإعداد جيل من القادة والكفاءات الإماراتية عبر مختلف قطاعات ومجالات الأعمال».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة لهما، ونشر التوعية والتعريف بمبادراتهما وبرامجهما، خصوصاً برامج «نافس»، عبر المنصات ووسائل التواصل المختلفة الخاصة بالشركة، إلى جانب تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة لتشجيع المواطنين على الانضمام إلى القطاع الخاص، والاستفادة من المزايا المتنوعة التي يوفرها «نافس».

مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات الاتصال والتوأمة الرقمية وقّعت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) بهدف تعزيز خدمات الاتصال الثابتة والمتنقلة لدى الهيئة، بالإضافة إلى توفير حلول تدعم تقنية التوأمة الرقمية في المترو، بالإضافة إلى تقنيات العالم الافتراضي الهجين. وجرى توقيع مذكرة التفاهم، أمس، خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، من جانب كل من المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، محمد يوسف المظرب، والمدير التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي.

وتحدد مذكرة التفاهم جوانب التعاون في مجالات تشمل خدمات الاتصال الثابتة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات المتخصصة وخدمات الدعم الفني طويل الأجل.