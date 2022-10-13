«دبي للاقتصاد الرقمي» تُطلق أكاديمية متخصصة بـ «الميتافيرس»

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال معرض «جيتكس غلوبال»، أول أكاديمية تدريب متخصصة في عالم «الميتافيرس»، حيث أتاحت لزوار المعرض تجربة تقنية الواقع الافتراضي المعزز في مجال التدريب.

ودعت الغرفة، الشركات الناشئة الرقمية على مستوى العالم والدولة إلى التسجيل في الأكاديمية مجاناً للحصول على التدريب اللازم، مشيرة إلى أن أولى الدورات ستبدأ خلال ديسمبر المقبل بعد اختيار 15 من الشركات المحلية، و15 شركة عالمية، للمشاركة في التدريب بناءً على آلية محددة لاختيار الشركات.

وأفادت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بأنها عملت بالتعاون مع «معهد سي» (teInstitu SEE)، لإطلاق أكاديمية تدريبية متخصصة بعالم «ميتافيرس»، تقدم برنامجاً تدريبياً رقمياً متطوراً، يعد الأول من نوعه في المنطقة.

وأوضحت أن البرنامج، يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية تحت عنوان «مستقبل الاقتصاد الرقمي: الشركات في عالم الميتافيرس»، ويركز على تغيير طريقة تفكير الشركات الناشئة الرقمية، وتوجيهها إلى كيفية الاستفادة من عالم «ميتافيرس» في تعزيز وتطوير أعمالها. وخلال فعاليات «جيتكس»، فتحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باب التسجيل في أولى دورات الأكاديمية، حيث يستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وستشمل الدورة تطبيق تقنيات رقمية غير مسبوقة تغطي الواقع الممتد (XR) والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، لمساعدة الشركات الناشئة على تسريع اعتماد التقنيات الرقمية ومواكبة الاتجاهات العالمية، وتوفير الدعم للشركات للاستفادة من «الميتافيرس» في تحقيق النمو والنجاح.

ويتناول التدريب المتخصص «الميتافيرس» والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) و«البلوك تشين»، إضافة إلى الجيل الثالث من الإنترنت (03.Web).

وقالت الغرفة لـ«الإمارات اليوم»، إن البرنامج التدريبي يستهدف استقطاب الشركات الناشئة الرقمية العالمية إلى دبي، حيث يستمر على مدار أسبوعين، ويضم أربع جلسات متنوعة ضمن «الميتافيرس».

وستحظى الشركات المشاركة في البرنامج، بعدد من المزايا التنافسية والخاصة، أبرزها الاستفادة من مساحات العمل المشتركة لتطوير خدمات الشركة، فضلاً عن توفير تدريب وتوجيه متخصص، واستعراض قصص النجاح في الفعاليات المقبلة.

وتُعد أكاديمية التدريب جزءاً أساسياً من جهود الغرفة لتحقيق أهداف استراتيجيتها التي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، علاوة على جذب الشركات العالمية الرقمية.

هدف

حدّدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي هدفها من إطلاق البرنامج التدريبي الجديد، المتمثل بمساعدة الشركات على الاستفادة من فرص عالم «الميتافيرس»، وكيفية المواءمة مع الجوانب النفسية والسلوكية المرتبطة بـ«الويب 3.0».

ويتيح البرنامج للمشاركين، التعرف إلى مَحافظ العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، وبناء مجتمعاتهم في الـ«ويب 3.0»، فضلاً عن أفضل الممارسات الرقمية، وكيفية مساهمة تلك الممارسات في إيجاد مجتمع أكثر استدامة.