«المعاشات»: «لوحة المعلومات التفاعلية» تقدم خدمات مبتكرة للمتعاملين

استعرضت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على هامش مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية»، مشروع «لوحة المعلومات التفاعلية» الذي يمثل أحد مخرجات مشروع إنشاء السجلات الذهبية لبيانات المتعاملين ضمن برنامج الهيئة للتحول الرقمي.

وقالت مدير إدارة الخدمات التأمينية، هند السـويدي: «جاء مشروع إنشاء قاعدة السجلات الذهبية للمتعاملين في إطار تأسيس الهيئة لأنظمة رقمية جديدة ومتطورة وقادرة على تقديم الدعم اللازم لإطلاق منصات رقمية تمكن المتعاملين من إنجاز خدماتهم بطرق مبتكرة اعتماداً على أحدث الابتكارات في مجال التقنيات كالذكاء الاصطناعي وغيره».

وأضافت السويدي: «تبرز لوحة المعلومات التفاعلية الجهود التي قامت بها الهيئة من أجل إنشاء هذه السجلات، التي ستسهم بلاشك في تعزيز جودة عملياتنا التشغيلية داخل الهيئة»، مشيرة إلى أن البيانات تعتبر رأس المال الأهم عند البحث عن التميز والريادة في تقديم الخدمات، وتمتد أهمية هذه البيانات في الأمور المرتبطة بإدارة عمليات المعاشات إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تلعب دوراً رئيساً في تعزيز الشفافية في بيئة عمل الهيئة، وإضفاء ميزة الرشاقة المؤسسية على بيئة أعمالها، والمساهمة في استمرارها في تطوير خدماتها مستقبلاً، والحفاظ على مواردها وضمان استدامتها.

وتابعت: «توفر لوحة المعلومات التفاعلية التي تشارك بها الهيئة في (جيتكس 2022) البيانات الديموغرافية للمتعاملين، وتبرز هذه البيانات سمات معينة، مثل العمر والمهنة والحالة الاجتماعية، وتساعد تقنيات تحليل البيانات في الكشف عن أنماط من البيانات الأولية يمكن استخدامها لتحليل الاتجاهات الديموغرافية للمتعاملين، وتمكين الهيئة من استشراف المستقبل، وبناء نظام معاشات رائد ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية العالمية».