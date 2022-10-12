"مكتب الشارقة الرقمية " يطلق خدمة " الانتقال إلى عقار "

أطلق مكتب الشارقة الرقمية الجهة المعنية بقيادة عملية التحول الرقمي في الإمارة.. خدمة " الانتقال إلى عقار - التقنية المبتكرة الهادفة إلى تسهيل إجراءات استئجار الوحدات العقارية في الشارقة ورقمنتها - وذلك خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2022.

وستكون الخدمة متاحة أمام الجمهور اعتباراً من اليوم من خلال الموقع الإلكتروني لمكتب الشارقة الرقمية حيث سيتمكن سكان الإمارة من الانتقال إلى عقار جديد وإتمام كافة الإجراءات الخاصة به بخطوات مبسطة دون الحاجة إلى زيارة مقار الدوائر الحكومية.

وتعدّ هذه الخدمة الأولى من نوعها في الشارقة حيث تمكّن المالك والمستأجر من توقيع عقد الإيجار وتصديقه رقمياً وفتح حساب مرتبط لدى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتقديم خدمات المياه والكهرباء للعقار عبر الواجهة الرقمية الموحدة للمستخدم.

وتغطي الخدمة الجديدة التي ستتوفر قريباً على تطبيق منصة الشارقة الرقمية على نظامي iOS وأندرويد جميع أنواع عقود الإيجار وتوفر التحقق التلقائي من صحة المستندات لتسهيل وتسريع عملية الانتقال إلى جانب التحقق من هوية المستخدم من خلال التعاون المشترك مع "الهوية الرقمية" كما تمكّن الخدمة أصحاب العقارات من حفظ تفاصيل ممتلكاتهم على المنصة لإعادة تأجيرها وتوفر التحقق من ملكية العقار من خلال التعاون مع دائرة التسجيل العقاري.

وتساعد خدمة " الانتقال إلى عقار " مختلف الجهات المعنية ومنها بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مراجعة الإجراءات المطلوبة واتخاذ القرارات إزاءها في الوقت المناسب لتسهيل رحلة المستخدم.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى الارتقاء بجودة حياة القاطنين في الإمارة وتعزيز الثقة في القطاع العقاري بحيث تتيح بيانات آنية لصانعي القرار في مختلف الجهات الحكومية المشاركة حول نسب الإشغال في القطاع مما يساعد في توظيف الموارد بالشكل الأمثل ويقلل من تكاليف الخدمة.