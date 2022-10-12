«إسعاف دبي» تعرض «استجابة» في جيتكس

تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض جيتكس للتقنية 2022 بعرض برنامجها «استجابة» والخدمات الإلكترونية التي تقدمها لتعزيز وتحقيق رؤيتها بوصفها مؤسسة رامية لتصدير منظومة إسعافية رائدة مرنة ومستدامة من شأنها تقديم خدمات رائدة ترسخ مكانة دبي في مجال الإسعاف والرعاية الطبية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل جلفار، أن «تطوير خدمات المؤسسة الإسعافية في رقمنة العمل المؤسسي يعتبر ضمن الغايات الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة، لذلك نعرض برنامج «استجابة» الذي يعد من المشروعات التطويرية ويخدم سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين ورفع معدل إنقاذ الحالات، تماشياً مع الرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071 لتكون من أفضل دول العالم»

وأضاف: «(استجابة) برنامج توعوي ينشر الوعي بمهارات الإسعافات الأولية لأفراد المجتمع، واستقطاب أكبر شريحة مجتمعية وتوعيتها بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة المختلفة والتواصل مع غرفة العمليات وتقديم المساعدة الأولية اللازمة إلى حين وصول الدعم الطبي اللازم».

وأكد أن وجود العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة هي فرصة لتبادل الخبرات في المجال الرقمي والتعرف على التجارب والحلول الحكومية في مجال خدمة المتعاملين لدعم منظومة التنمية الشاملة كما تعتبر فرصة لتعزيز التعاون وإيجاد مبادرات حكومية مشتركة لتحقيق أفضل النتائج لخدمة المجتمع ودعم النمو الاجتماعي الاقتصادي من خلال منظومة حكومية رقمية شاملة ومتخصصة.