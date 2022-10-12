محاكم دبي تنجز 5010 عقود زواج رقمية منذ بداية العام

أنجزت محاكم دبي 5010 عقود زواج رقمية منذ بداية العام الجاري، بواقع 4068 عقداً لمتعاملين مسلمين، بالإضافة إلى 42 عقداً رقمياً لغير المسلمين، عبر نظامها المبتكر «خدمة الزواج الرقمي» الذي عرضت نتائجها في معرض جيتكس.

وقال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن خدمة الزواج الرقمي تعد من أبرز الابتكارات الرقمية التي أطلقتها محاكم دبي في مسار التحول الذكي، إذ يمثل نقلة حقيقية من الإجراءات التقليدية إلى الإجراءات الإلكترونية الذكية التي تمكن المتعاملين من إتمام إجراءات الزواج عن بعد دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، تنفيذاً لـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تطوير معايير جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخدمة بطريقة سلسة عبر تطبيق ذكي يمكن تحميله من قبل المتعامل المقبل على الزواج، ويدرج به بيانات الزوج والزوجة ليسجل العقد بكل سهولة عن طريق مأذون معتمد.

وتابع أنه يمكن الحصول على الخدمة دون تحميل التطبيق الذكي، وذلك من خلال الوصول مباشرة إلى قائمة بأسماء 84 مأذوناً في دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم الاتصال بالمأذون الذي سيتوجه مباشرة إلى المتعامل دون أوراق، ليتولى تعبئة بيانات الزوج والزوجة إلكترونياً، مع إتمام الدفع الإلكتروني ومن ثم يصل العقد الرقمي إلى الزوج والزوجة عبر طريق البريد الإلكتروني.

وأكد المنصوري أن تبسيط إجراءات عقد الزواج أسهم في ارتفاع مستوى سعادة المتعامل، وتحسين تجربته في الحصول على أفضل الخدمات الرقمية التي ترفع من مستوى كفاءة العمل القضائي والقانوني من خلال جودة عالية وفق مؤشرات مستوى الخدمة.

ولفت إلى أن أهمية «الزواج الرقمي» تكمن في كونه يدعم مسيرة الإمارة في التحول الرقمي وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الذكية، خصوصاً فيما يتعلق بتسهيل إنجاز المعاملات الشخصية وتسريع العمليات القانونية ضمن مسارات متوازية تخدم المتعاملين وتلبي احتياجاتهم.