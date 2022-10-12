«آفاق دبي» يدعم استراتيجيات الحكومة

عرضت بلدية دبي، مشروع «آفاق دبي»، الذي يحاكي تخطيط مسارات الطيران ومواقع الهبوط للطائرات بدون طيار «درون» مع تطبيق المحددات التخطيطية للبلدية، بهدف دعم استراتيجيات الحكومة وتعزيز رؤية إمارة دبي مدينة مستقبلة، ضمن منصتها خلال فعاليات الدورة 42 لمعرض جيتكس 2022.

وأفادت البلدية بأن مشروع «آفاق دبي» يأتي في إطار خطة دبي الحضرية 2040، والذي يهدف إلى دعم خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي بهدف خلق بيئة محفزة على الاستثمار في هذا القطاع المهم من خلال إعداد المخطط الرئيس للبنية التحتية لنظام القبة الجوية لسماء دبي، والذي يتضمن تحديد مواقع المسارات ومرافق المناولة الأرضية والجوية والمطارات ومحطات الشحن وغيرها، بناء على دراسة الاحتياجات السكانية والاقتصادية والمعايير التخطيطية الأخرى، والتكامل بين المخططات الرئيسة الأرضية والجوية، والتوافق بين الاشتراطات التخطيطية لكل نوع من التخطيط.

وحسب البلدية يحقق مشروع «آفاق دبي» دوره في المشاركة بحفظ أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة، ودعم دور الهيئة بتنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار وتحقيق الاستخدام الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميّة وجعل دبي مركزاً للابتكار في مجال النقل الجوّي وخلق بيئة مُحفِّزة على الاستثمار في هذا القطاع المهم، وأن تكون باكورة للمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم جميع الجهات الحكومية.