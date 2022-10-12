جناح حكومة أبوظبي يستضيف منافسة «المخترقين الأخلاقيين»

يستضيف جناح حكومة أبوظبي في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2022»، النسخة الأولى من مسابقة تحدي المخترقين الأخلاقيين «Capture the Flag».

وشهدت المرحلة الأولى من المسابقة التي تنظمها دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، مشاركة أكثر من 600 فريق عبر الإنترنت، وتأهلت الفرق الخمسة التي سجّلت أعلى مجموع نقاط إلى المرحلة النهائية، والتي يجري تنظيمها حضورياً على مدى خمسة أيام في جناح حكومة أبوظبي.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات المخترقين، وهم مجموعة من الباحثين في مجال الأمن السيبراني ممن يعملون على اختراق المواقع الإلكترونية والتطبيقات وشبكات الحاسوب لاختبار مستويات الأمن الخاصة بها، واستباق هجمات القرصنة التي قد تتعرض لها الشركات والهيئات الحكومية.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة بالمرحلة النهائية في اليوم الأخير من أيام المعرض، وستحصل الفرق الفائزة على جوائز قيمة، والتي يتم تمويلها من قبل شركة «تريند مايكرو».

وأكد رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، علي راشد الكتبي، أن «حكومة أبوظبي أدركت في مرحلة مبكرة قيمة الأمن السيبراني وأهمية حماية شبكاتنا وأجهزتنا وبرامجنا وبياناتنا من أي هجوم محتمل أو ضرر أو وصول غير مصرح به ونتيجة لذلك، يأتي تنظيم هذه المسابقة العالمية جزءاً من جهود أكبر وأشمل تبذلها الجهات الحكومية لتشجيع المزيد من الكفاءات المواطنة على التخصص في هذا المجال، وتولي وظائف في مجال الأمن السيبراني، ما يسهم في بناء المهارات المطلوبة للتعامل مع أي تهديدات إلكترونية مستقبلية، ودفع الجهود الرامية لتعزيز بناء قدرات الأمن السيبراني في أبوظبي».

وقال مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، إن «تنظيم المسابقة يأتي في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز قدرات الأمن السيبراني للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات المشاركين وقدراتهم في الاختراق الأخلاقي في مجالات مختلفة مثل تطبيقات الويب والجوال، واختراق الأجهزة، واختراق الشبكات، وما إلى ذلك في أجواء من المنافسة الإيجابية بين الفرق المشاركة.