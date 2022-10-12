«طرق دبي» توفر خدمة نقل ملكية المركبات إلكترونياً

كشف المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد المظرب، عن إطلاق الهيئة خدمة ذكية جديدة في معرض جيتكس، تمكن العملاء من نقل ملكية المركبة عبر تطبيق ذكي، وذلك باستخدام التوقيع الإلكتروني بالهوية الرقمية المتوفرة عبر «الإمارات باس».

وقال المظرب لـ«الإمارات اليوم» إنه بإمكان العملاء اتباع خطوات بسيطة للوصول للخدمة عبر تحديث التطبيق «دبي درايف»، موضحاً أن خدمة نقل الملكية ستظهر في التطبيق وتسمح للمتعاملين بنقل ملكية المركبة من شخص إلى شخص إلكترونياً.

ورداً على سؤال حول الإجراءات التي تم اتخاذها لعدم التلاعب في إنجاز المعاملة، قال المظرب إن الإجراء الأساسي يتعلق بتوفير التشريعات الداعمة لإتمام المعاملة بالطرق الذكية والذي اشتغلت الهيئة على توفيرها قبل إطلاق الخدمة.

وأضاف أن الإجراء الثاني يتعلق باستخدام الهوية الرقمية، والتي تتميز بدرجة عالية من الأمان حيث يتم من خلالها استخدام التوقيع الإلكتروني على اتفاق البيع ما بين الطرفين. وأكد أن الهيئة تعمل على مواصلة جهودها وتنفيذ المبادرات التي تكفل تقديم أفضل الحلول في توظيف التقنيات الذكية في عمليات ترخيص السائقين وترخيص المركبات وعمليات الرقابة الذكية، ما يسهم في توفير الجهد والوقت على المتعاملين والكادر المختص، كما يعمل في الوقت ذاته على تحقيق الهدف الأهم وهو تحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية على الطرق والتقليل من الحوادث الناجمة عن سلوكيات القيادة للسائقين.