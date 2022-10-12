خالد بن محمد بن زايد يزور «جيتكس» ويتفقد عدداً من الأجنحة

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض «جيتكس للتقنية».

وخلال الزيارة، تفقد سموه جناح حكومة أبوظبي واطلع على أحدث المبادرات التي تضمنت الإصدار المُحدث لتطبيق منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، ومنصة التدقيق الداخلي التابعة لجهاز أبوظبي للمحاسبة، وكذلك مشروع التنقل الذكي التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.

كما زار سموه جناح حكومة عجمان واطلع على منظومة أداء جدوى الأعمال الذكية في عجمان، وجناح شركة الإلكترونيات المتقدّمة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، حيث تعرف سموه إلى منظومة الشبكات الرقمية للحماية من الاختراقات السيبرانية التي طورتها الشركة، وكذلك جناح شركتي «دو» و«اتصالات».

رافق سموه أثناء الزيارة، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، علي راشد الكتبي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، ومدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، الدكتور محمد عبدالحميد العسكر.

وتشهد نسخة 2022، من الحدث التقني العالمي، مشاركة حكومة أبوظبي للمرة الـ11 من خلال جناح يضم تحت مظلته أكثر من 30 جهة حكومية لعرض ما يزيد على الـ100 مبادرة ومشروع رقمي مبتكر. وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي، تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وقال علي راشد الكتبي: «يعتبر معرض (جيتكس)، فرصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي، والتي جاءت ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، التي تضع الابتكار والتحوّل الرقمي في مقدمة أولوياتها لتلبية احتياجات المجتمع».