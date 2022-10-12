«إي أند» تخطط لإطلاق بطاقة الدفع العاجلة بنهاية العام الجاري

كشف الرئيس التنفيذي في شركة «إي أند الحياة» لدى مجموعة «إي أند»، خليفة الشامسي، أن الشركة تخطط لإطلاق بطاقة الدفع العاجلة بنهاية العام الجاري، والتي ستكمل منظومة خدمات تطبيق «e&.money» لتكنولوجيا الخدمات المالية والتحويلات، واستخدامها من خلال التطبيق أو البطاقة.

وأضاف الشامسي، في تصريحات خاصة على هامش معرض «جيتكس غلوبال»: «نسعى حالياً إلى الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، خصوصاً من مصرف الإمارات المركزي، وإجراءات أخرى»، لافتاً إلى أن الشركة تقدم خدمات أخرى تتمثل في تطبيق «موني غرام» لتحويل الأموال وصرف العملة مستهدفة جذب العملاء وتحويلهم من الخدمات العادية إلى الإلكترونية.

وأوضح أن «تحويل الأموال داخل دبي مجاناً، أما خارج دبي، يتم ذلك برسوم، ويتم تقديم عروض ترويجية من خلال الحصول على (كاش باك) عند التحويل، أو عروض للمشتركين الجدد». وأضاف الشامسي، أن من الخدمات التي سيتم إطلاقها قريباً القروض الصغيرة للعملاء من خلال معرفة قدراتهم المالية، وهذه الخدمة سيتم تعميمها على جميع أفراد المجتمع، وليس من لديهم حسابات بنكية فقط، ونعطي المبالغ في المحفظة الإلكترونية، موضحاً أن هذا البرنامج يستهدف نحو 12 مليون مستخدم لديه خط من «اتصالات» أو «دو».