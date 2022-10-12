انخفاض يصل إلى 20% في أسعار سلع أساسية مدعوماً بتراجع كلفة الشحن والمواد الخام

قال مسؤولان في قطاع التجزئة إن «أسعار سلع أساسية بدأت تنخفض في أسواق الدولة بنسب تصل إلى 20%، مدفوعة بتراجع أسعار الشحن، وانخفاض أسعار مواد خام تستخدم في صناعة بعض السلع».

وذكرا لـ«الإمارات اليوم»، أن «الطلبيات التي تم إبرامها خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة الماضية بالأسعار الجديدة بعد انخفاض الأسعار عالمياً، بدأت الوصول إلى الدولة»، مشيرين إلى أن «السوق تشهد عروضاً سعرية مكثفة على كثير من السلع لبيع المخزون السلعي السابق، الذي تم شراؤه خلال موجة ارتفاع الأسعار عالمياً».

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم»، في منافذ بيع بأبوظبي، أن الانخفاض شمل سلعاً أساسية وغير أساسية وغذائية وغير غذائية، أبرزها أصناف من اللحوم المستوردة والزيوت والشاي والخضراوات والفواكه، إضافة إلى المناديل الورقية ومساحيق الغسيل ومنعمات الأقمشة وغيرها.

الطلبيات

وتفصيلاً، قال رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، ماجد حمد رحمة الشامسي، إن «أسعار سلع أساسية في أسواق الدولة بدأت تنخفض، مدفوعة بتراجع كلفة الشحن وانخفاض أسعار مواد أولية تستخدم في صناعة بعض السلع، لاسيما خلال الشهرين الماضيين».

وأضاف الشامسي أن «الانخفاض في الأسعار ظهر جلياً في الطلبيات الجديدة للسلع التي تم إبرامها بالأسعار الجديدة المخفضة، خلال الشهرين الماضين، وبدأت الوصول إلى الأسواق المحلية أخيراً»، موضحاً أن «الطلبيات تحتاج إلى نحو شهرين تقريباً حتى يتم إعدادها وشحنها إلى الدولة».

عروض

ولفت الشامسي إلى أن «الأسواق تشهد عروضاً سعرية مكثفة لكثير من السلع، بهدف بيع المخزون السلعي السابق، الذي تم شراؤه خلال موجة ارتفاع الأسعار عالمياً، وذلك حتى ينفد المخزون، ما يجنب المنافذ خسائر كبيرة، لأن المستهلكين سيعزفون عن الشراء بالأسعار القديمة المرتفعة».

وأكد الشامسي أنه «لا توجد مخاوف من نقص أي سلعة في أسواق الدولة، أو ارتفاع سعرها بشكل كبير يؤثر في حدوث نقص بها، كون الإمارات سوق مفتوحة من البر والجو والبحر، حيث تتم عمليات شحن البضائع إليها بشكل منتظم».

انعكاس إيجابي

واتفق المسؤول في منفذ بيع كبير بأبوظبي، أحمد صديقي، في أن آثار تراجع أسعار الشحن العالمية وانخفاض أسعار العديد من المواد الخام، انعكست إيجاباً على السوق المحلية، خلال الفترة الأخيرة، في شكل انخفاضات سعرية لعدد كبير من السلع بنسب راوحت بين 10 و20%، في الوقت الذي تشهد فيه السوق عروضاً سعرية كبيرة لبيع المخزون، لاسيما السلع التي بدأت أسعارها تنخفض.

وقال صديقي إن «الطلبيات التي تم إبرامها خلال الشهرين إلى الأشهر الثلاثة الماضية بالأسعار الجديدة، بدأت الوصول إلى أسواق الدولة».

وأوضح أن «استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وعودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بشكل تدريجي يحتاجان إلى وقت، ومرهونان باستمرار تراجع الطلب عالمياً واستمرار الانخفاض في أسعار الشحن والمواد الأولية».

35 % انخفاضاً في أسعار الشحن البحري

قال المدير العام لشركة «مالترانس للشحن»، أحمد عبدالرازق، إن «هناك انخفاضاً بشكل عام في أسعار الشحن البحري إلى دولة الإمارات، يقدر في المتوسط بنسبة 35%، خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية».

وأوضح عبدالرازق أن «أسعار الشحن من الصين، على سبيل المثال، انخفضت بنسبة تصل إلى 50% خلال الفترة نفسها»، مبيناً أن انخفاض الأسعار يختلف وفقاً لعوامل عدة، على رأسها وجهة الشحن والسلع التي يتم شحنها.

وأضاف أن «التوقعات الخاصة بأسعار الشحن تشير مبدئياً إلى استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، إلا أن أسعار الشحن ترتبط بشكل كبير بالأحداث الجيوسياسية ووجود بدائل لخطوط الشحن، وهي من الأمور التي يصعب التنبؤ بها في الفترة الراهنة».