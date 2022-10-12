شراكة تسهّل وصول أعضاء «كريبتو» إلى تمويل بـ 150 مليون دولار

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عقده شراكة مع شركة رأس المال الاستثماري العالمية (برينك)، لتسهيل فرص وصول أعضاء مركز «كريبتو»، التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار من صندوق «برينك» لمسرّعات الأعمال.

ولفت بيان، أمس، إلى أن «برينك» تعدّ إحدى شركات محفظة «أنيموكا براندز» العالمية المتخصصة في الاستثمار بمجالات «بلوك تشين»، والجيل الثالث من شبكة الويب «Web3».

وإلى جانب المحفظة المتنوّعة من الخدمات المتكاملة والحلول الداعمة التي يقدمها «كريبتو»، ستُتاح للشركات الأعضاء فرص الوصول إلى شبكة «برينك» من الشركات العالمية الناشئة والمبتكرة، كما ستستفيد من خدمات التوجيه والإرشاد التي ستقدمها الشركة من مكتبها الجديد في مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «توقيع شراكة مع إحدى الشركات العالمية في مجال رأس المال الاستثماري، ستسهم في تلبية الطلب المتنامي للمتعاملين بالوصول إلى التمويل اللازم والاستفادة من شبكة «برينك» الواسعة من الشركات، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى تركز حالياً بشكل أكبر على استخدام البنية التحتية الحديثة ضمن بيئة عمل مريحة، وهو ما يسعى مركز دبي للسلع المتعددة إلى توفيره.

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «برينك»، ماناف جوبتا: «ستسهم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة في إطلاق العنان لمجموعة جديدة من الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الجيل الثالث من شبكة الويب Web3، وستمكننا من تحديد، وتمكين، والاستثمار في الشركات الناشئة».

في السياق نفسه، قال رئيس التطوير والشريك الإداري لشركة «برينك» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ياسين أبو داوود، إن «برينك» تمتلك سجلاً حافلاً من العمل مع شركاء متميزين، مثل مركز دبي للسلع المتعددة، بما يساعد الشركات الناشئة على إعادة تعريف مفهوم الاستدامة، بالتزامن مع توفير الأدوات وشبكة العلاقات والمعرفة اللازمة لعدد من الشركات المبتكرة والواعدة حول العالم.

يشار إلى أن مركز «كريبتو» نجح في استقطاب أكثر من 450 شركة ناشطة في مجال تقنيات التشفير منذ إطلاقه في عام 2021، ليصبح أكبر مركز للشركات المتخصصة في تقنيات «بلوك تشين» والجيل الثالث من شبكة الويب «Web3» في المنطقة.

ويُعد مركز «كريبتو» منظومة متكاملة لشركات تطوير خدمات «بلوك تشين» والجيل الثالث من شبكة الويب Web3، وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، بما يوفر للشركات ورواد الأعمال في مجال تقنيات التشفير كل ما يحتاجونه لتوسيع نطاق عملياتهم.

كما يوفر المركز للشركات الأعضاء إمكانية الوصول إلى رأس المال من خلال المستثمرين العالميين، وقاعدة واسعة من أفضل المواهب المحلية والدولية في القطاع، ومجموعة متكاملة من تراخيص التشفير التي تزيد من سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

أداء استثنائي

استقطب مركز دبي للسلع، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1469 شركة جديدة، في أداء استثنائي متفوقاً على جميع الأرقام السابقة التي حققها. وبفضل منظومة العمل التي يقدمها مركز «كريبتو»، كان أكثر من 14% من عمليات تسجيل الشركات الجديدة هذه تعمل في قطاع تقنيات التشفير.