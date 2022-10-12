«الياه سات» تستحوذ على حصة أقلية في «eSAT Global»

أعلنت شركة الياه سات، مزوّدة حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية في دولة الإمارات، عن استحواذها على حصة أقلية في شركة «eSAT Global» المبتكرة في مجال توفير حلول اتصال «إنترنت الأشياء»، والتي تعمل على إطلاق خدمة جديدة فائقة التطور لـ«إنترنت الأشياء» عبر الأقمار الاصطناعية توفر مستويات عالية من السرعة بكلفة معقولة.

وأفاد بيان، أمس، بأنه إضافة إلى استثمار «الياه سات» في شركة «eSAT»، فقد وقعت شركة «الثريا» لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة التابعة لها؛ اتفاقية تجارية مع «eSAT»، تتيح لـ«الثريا» وصولاً على المدى الطويل إلى منصات متكاملة لـ«إنترنت الأشياء» عبر الشبكات منخفضة الطاقة واسعة النطاق (LPWAN).

وسيتم تشغيل النظام باستخدام أصول «الثريا» لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية ذات المدار الجغرافي الثابت، حيث سيوفر للمتعاملين حول العالم إمكانية الوصول إلى منصات «إنترنت الأشياء»، من خلال الاستفادة من الحضور القوي لمجموعة «الياه سات» في أكثر من 150 دولة.

كما ستسهم الشراكة مع «eSAT» في تمكين شركاء خدمات «الثريا» من تلبية المتطلبات الأساسية لخدمات «إنترنت الأشياء» في القطاعات الرئيسة، مثل: الزراعة الذكية، الرصد البيئي، التقنيات الرقمية في القطاع البحري، وتتبع سلاسل التوريد المبردة.

وبحسب البيان، تخطط «الثريا»، بالتعاون مع «eSAT»، لإطلاق نظام ومجموعة منتجات وحلول «إنترنت الأشياء»، وبدء مرحلة التشغيل التجاري بحلول الربع الأخير من عام 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، علي الهاشمي، إن استثمار «الياه سات» في «eSAT»، إلى جانب الاتفاقية التجارية التي وقعتها «الثريا»؛ يتماشى مع إيمان عميق بالتأثير الهائل لتقنية «إنترنت الأشياء» على قطاع الأقمار الاصطناعية والفضاء حالياً وخلال السنوات المقبلة.

وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، سنتمكن من خدمة المتعاملين بشكل أفضل عبر تقديم حلول ذكية وموثوقة وقابلة للتخصيص من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة ومميزة عبر مجموعة من القطاعات المتنوعة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ورئيس شركة «eSAT Global»، ريك سومرتون: «نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع (الياه سات) لتوفير خدمات اتصال موثوقة عبر الشبكات منخفضة الطاقة واسعة النطاق (LPWAN) لعملاء (الياه سات) الحاليين، والعديد من المستخدمين الجدد ممّن لم تكن خدمات الاتصال المدعومة بالأقمار الاصطناعية متوافرة لهم سابقاً».