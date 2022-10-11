"إستونيا للتجارة" تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة في "جيتكس"

تشارك "إستونيا للتجارة Trade Estonia" في جيتكس غلوبال 2022، وتعرض خلال المشاركة أهم الابتكارات الإستونية التكنولوجية المتقدمة. وتحت مظلة "إستونيا للتجارة" تستعرض 12 شركة إستونية رائدة أحدث الحلول التي تستشرف المستقبل عبر مجموعةً من الحلول في ميادين عدة؛ تشمل: العالم الافتراضي، وابتكارات إنترنت الأشياء، والاتصال، وتطوير القدرات الإلكترونية، وغيرها.

وفي القاعة( 8، المنصة H8-D10) حيث يقع جناح "إستونيا للتجارة"، يمكن للزوّار التواصل مع ممثلي الشركات العارضة التي تمثّل قطاعات مختلفة؛ مثل: " ون أوتي" و" فيلوس آي أو تي" و" بست سوليوشنز إستونيا" و"إلمو" و" غلوبال فيرتشوال سوليوشنز" و"إكتاكو " و"مايند تايتان" و"نورتال" و"رثينك" و"بامبو آبس" و"سايب إكسر" و" إس كيه آي دي سوليوشنز".

وتشكّل "إستونيا للتجارة" جزءاً من هيئة الأعمال والابتكار الإستونية؛ وهي هيئة حكومية تروج للاستثمارات الأجنبية في إستونيا، وتساعد الشركات الدولية على إيجاد آفاق جديدة للأعمال في هذا البلد الأوروبي الرائد تكنولوجياً. كما أنها مسؤولة عن بناء علاقات تجارية راسخة وطويلة الأمد بين الشركات الدولية وشركاء مرموقين في إستونيا.

وتُعَدُّ إستونيا أكثر المجتمعات الرقمية تقدماً في العالم، وهو ما يمكن لمسه من خلال الخدمات والحلول المبتكرة التي يتم استعراضها في جيتكس. وعلاوةً على ذلك، ثمة الكثير من الأمور الأخرى التي يمكن استكشافها في هذا البلد الذي يتّسم بسرعة نموه وتقدّمه؛ بدءاً من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة عالمياً، وانتهاءً بالصناعات الخشبية والغذائية المستدامة.

كما تُعتبر إستونيا رائدة على مستوى العالم في توفير الإقامة الإلكترونية؛ وهي هوية رقمية صادرة عن الحكومة تتيح الوصول إلى بيئة الأعمال التجارية الشفافة في إستونيا، مقدّمةً "دولة رقمية جديدة للعالم".

وتتصّدر إستونيا دول العالم في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الذكية، متفوقة في الأداء على جميع البلدان الأخرى في استخدام الحلول السحابية والعمل عن بُعد، والاستثمار في كوادرها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها.

كما سيشارك ممثلو تلك الشركات في فعالية جيتكس للتواصل بين رواد التكنولوجيا في العالم التي ستُقام في 13 أكتوبر الجاري في فندق "هايد". وتتيح هذه الفعالية فرصة قيّمة أخرى للتواصل معهم واستكشاف آفاق التعاون في أجواء ودّية.