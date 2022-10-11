شراكة بين كاسيو ودار ألفا لتحقيق التنمية في البحث العلمي والمعارف الرياضية

بالتزامن مع معرض جيتكس

أعلنت شركة كاسيو (الشرق الأوسط) عن عقد شراكة استراتيجية مع دار ألفا المطور العالمي لحلول التعليم في المنطقة والتي تقدم برامج و موارد ذات جودة عالية للطلاب من جميع المستويات. ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن من انعقاد معرض "جيتكس غلوبال" بدبي.

وتعد كاسيو، من الشركات المتخصصة في مجال علوم الرياضيات، حيث طورت آلة كاسيو الحاسبة العلمية كأداة تكنولوجيا تعليمية تهدف إلى دعم الطلاب وتم دمجها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة لتوفير أدوات تقنية حديثة ومتطورة للطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال تاكاشي سيميا، المدير التنفيذي لشركة كاسيو الشرق الأوسط: "نتطلع من خلال التعاون مع دار ألفا لعلوم الرياضيات التقنية لتحقيق التنمية في مجال البحث العلمي والمعارف الرياضية عبر استخدام آلات كاسيو الحاسبة العلمية لنساهم في دعم المبادرات التعليمية للسنوات القادمة.

وتابع: تعد دار ألفا ناشرًا تعليميًا رائدًا متخصصًا في تطوير برامج وموارد عالية الجودة للتعليم، ونتوقع تعاونًا مثمرًا لنكون قادرين على دعم المعلمين والطلاب لتحقيق تعليم أفضل باستخدام آلة كاسيو الحاسبة العلمية إذ تشتهر كاسيو منذ بداياتها بدعمها لتطوير تقنيات علوم الرياضيات و دعم الطلاب في المجال التعليمي.

وفي هذا الإطار علق رامز حدادين المدير العام لدار الفا لعلوم الرياضيات: "نحن على يقين أن شراكتنا الإستراتيجية مع كاسيو كمزود رائد للحلول التعليمية ستتوج بالنجاح وتغني المحتوى التعليمي المقدم للطلاب لدعم عملية تعلُّم وتدريس الرياضيات بفعالية خلال مسيرتهم التعليمية" .

وعلى هامش توقيع الشراكة الإستراتيجية تم إستضافة ورشة عمل تعليمية عن كيفية استخدام التقنيات الحديثة.