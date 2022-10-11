33 شركة تشارك ضمن جناح "صناعة سعودية" في جيتكس للتقنية

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية" بنحو 33 شركة وطنية في معرض جيتكس للتقنية والاتصالات، المنعقد خلال الفترة من 10-14 أكتوبر 2022، في مركز دبي التجاري العالمي؛ ترويجًا للمنتجات والخدمات التقنية الوطنية في إحدى أضخم المعارض التقنية المتخصّصة.

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في المعرض ضمن دورها الرئيسي في الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحديد فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين المحتملين، والترويج للمنتجات والخدمات الوطنية في كبرى المنصات التجارية الحيوية التي تجمع المستثمرين والمهتمين بمجالات عدة لا سيما الخدمات التقنية والاتصالات، بشكلٍ يسهم في زيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، وصولًا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

الجدير بالذكر أن أداء صادرات الخدمات في عام 2021، قد حقق ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة العام السابق 2020، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة من الخدمات 38.6 مليار ريال سعودي في عام 2021م، وكان من أبرز قطاعات الخدمات الرئيسية التي حققت ارتفاعًا خلال الفترة، قطاع الاتصالات وقطاع المواصلات.



كما وعد معرض جيتكس من أهم المنصات التقنية التي تستعرض أحدث الحلول التقنية التي توصل إليها المتخصّصين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عدد من المجالات التقنية مثل الحوسبة السحابية، وتقنية المستهلك، ومراكز المعلومات، والتسويق الإلكتروني، وغيرها، حيث يشارك في المعرض أكثر من 5000 جهة عارضة تمثل أكثر من 170 دولة وبحضورٍ يتجاوز سقف الـ 100 ألف زائر.