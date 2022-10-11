الاتحاد للطيران تطلق أولى رحلاتها إلى غوانزو الصينية

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، أولى رحلاتها المنتظمة إلى غوانزو في جمهورية الصين الشعبية.



وانطلقت الرحلة الافتتاحية رقم EY868 من مطار أبوظبي الدولي الليلة الماضية بعد مراسم قطع الشريط والتي حضرها ممثلون عن الحكومتين الإماراتية والصينية، وشركة مطارات أبوظبي وشركة ميرال لإدارة الأصول ومجموعة الاتحاد للطيران.



وحطت الرحلة في مطار غوانزو باجيون الدولي صباح اليوم الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي للصين ، لتصبح بذلك الاتحاد أول شركة طيران دولية تُشغّل خدمات للركاب إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بدء جائحة كورونا ، والتي تشمل بكين وشنغهاي وغوانزو.



وأعرب توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران عن سعادته بإطلاق هذه الخدمة الجديدة ، فغوانزو تُعدّ أحدث وجهة للاتحاد في الصين منذ إضافة شنغهاي إلى شبكة وجهات الشركة عام 2012 . وسيكون لها دور في مواصلة بناء جسر جوي قوي لتعزيز الروابط التجارية والثقافية بين البلدين.



وأضاف:"ممتنون للدعم الكبير الذي حظينا به من قبل حكومتي الإمارات والصين وشركاء العمل وفريق عمل الاتحاد، نظرًا لأن الخدمة الجديدة إلى غوانزو ستسهم في ترسيخ حضور الاتحاد في الصين وقطاع الطيران العالمي ، إلى جانب تلبية الطلب الهائل على السفر بين الإمارات والصين، وتعزيز العلاقات التجارية والروابط الإنسانية بين البلدين. كما ستقوي من التزام الشركة تجاه خدمة السوق الصينية."



ومع إضافة رحلة EY868 المنتظمة بين أبوظبي وغوانزو، ترتفع وجهات الاتحاد للطيران لخدمات المسافرين إلى 67 وجهة على امتداد 45 دولة.



وستتم خدمة تلك الوجهة والتي ستكون بمعدّل رحلتين في الأسبوع عبر طائرة بوينغ 777 المرتبة وفق نظام الدرجتين.