«الاقتصاد» تُطلق «هاكاثون السياحة» بالشراكة مع جهات محلية وعالمية

أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج «هاكاثون السياحة» Tourism TechGen، بالتعاون مع عدد من الجامعات الوطنية والهيئات السياحية وشركاء القطاع السياحي بالدولة، وبالشراكة مع منصة «بلاج آند بلاي» العالمية المختصة بتنمية الابتكار.

وأفادت الوزارة في بيان، أمس، بأن «الهاكاثون» يتضمن برنامجاً تدريبياً ومسابقة لتطوير وتدريب الكوادر الشابة والناشئة من طلاب الجامعات في الدولة على مهارات ريادة الأعمال السياحية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع واكتساب المهارات القيادية، ونشر الوعي لديهم بأهمية قطاع السياحة كداعم أساسي لاقتصاد الدولة، وتطوير مهاراتهم في مجال عرض الأفكار الإبداعية، وإمدادهم بالحلول الرقمية والتكنولوجية التي تساعدهم على بناء مشروعات ريادية ناجحة.

ويشتمل البرنامج على توفير مجموعة من ورش العمل للطلاب، يتم من خلالها إكسابهم المهارات التكنولوجية لريادة الأعمال في قطاع السياحة، إضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الطلاب والمدربين المتخصصين لتطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى نماذج أولية لمشروعات ريادية يمكن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع. كما يضم البرنامج مسابقة يستعرض فيها الطلاب الأفكار التي تم تطويرها خلال فترة التدريب على لجنة التحكيم، والتي تقوم باختبار الفرق الطلابية الفائزة.

ودعت وزارة الاقتصاد الطلاب للمشاركة في البرنامج الجديد، عبر موقعها الإلكتروني: (https://bit.ly/3yehsaR)، علماً بأن التقديم بدأ منذ يوم أمس، وسيتم إغلاقه في بداية نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفرق الطلابية الفائزة بالمسابقة خلال النصف الثاني من نوفمير.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات، حققت خطوات واسعة في القطاع السياحي، باعتباره قطاعاً حيوياً ورافداً رئيساً لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث يشهد هذا القطاع تطوراً مستمراً في الدولة».

وأضاف أن «القطاع سجل مستويات نمو قوية وقياسية خلال المرحلة الماضية، بما أسهم في بناء منظومة سياحية متكاملة وراسخة، جعلت الإمارات في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وأسهمت في إبراز ريادتها في المؤشرات التنافسية العالمية والإقليمية»، مؤكداً أن البرنامج الجديد يصب في تعزيز المهارات الريادية للكوادر الشابة.

يشار إلى أن منصة الابتكار «بلاج آند بلاي»، هي الشريك التقني لبرنامج ومسابقة «هاكاثون السياحة» Tourism TechGen، ومقرها الرئيس في وادي السيليكون بالولايات المتحدة.

وتمتلك المنصة خبرات واسعة في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشرية على مهارات الابتكار وريادة الأعمال، كما قدمت العديد من المساهمات لكبريات الشركات في مجال الابتكار المؤسسي، خصوصاً التحول الرقمي. وتُعد «بلاج آند بلاي» من أكبر المنصات المستثمرة في مجال رأس المال المخاطر عالمياً، حيث تقوم بنحو 250 عملية استثمار سنوياً.

شركاء

يتضمن برنامج Tourism TechGen مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع السياحي، أبرزهم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، كليات التقنية العليا، شركة الاتحاد للطيران، مجموعة أدنيك، جامعة زايد، التي تستضيف «الهاكاثون» في حرمها الجامعي، إضافة إلى منصة «بلاج آند بلاي» العالمية الرائدة في مجال التطوير والابتكار.