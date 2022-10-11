سهم «برجيل» يربح 1.6 مليار درهم في أول يوم تداول

ارتفع سهم شركة «برجيل القابضة» بنسبة 15.5%، أمس، في أول يوم تداول، بعد إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وربح رأس المال السوقي للسهم أكثر من 1.6 مليار درهم، بعدما ارتفع من 10.4 مليارات درهم عند الإدراج إلى 12.02 مليار درهم بختام تعاملات الإثنين.

وأغلق سهم «برجيل» عند مستوى 2.31 درهم مقابل سعر الإدراج البالغ درهمين، وذلك وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 339.8 مليون درهم، بعد التداول على أكثر من 147.2 مليون سهم من خلال 3797 صفقة.

وأدرجت «برجيل» أسهمها في سوق أبوظبي، بعد اكتمال الطرح العام الأولي، حيث حققت عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1.1 مليار درهم، مقابل طرح 11% من إجمالي رأسمال الشركة المُصدر. وبلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي أكثر من 32 مليار درهم، وتجاوز طلبات الاكتتاب بـ29 ضعفاً.

وبلغ سعر الطرح النهائي لسهم برجيل القابضة درهمين، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة بلغت 10.4 مليارات درهم عند الإدراج، ما يجعلها أكبر شركة للرعاية الصحية مدرجة في سوق أبوظبي.