«طرق دبي» تشغل 5 مركبات أجرة ذاتية القيادة تجريبياً

كشف مدير إدارة أنظمة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خالد العوضي، عن عزم الهيئة تشغيل خمس مركبات (كروز) ذاتية القيادة تجريبياً، وذلك خلال فترة أقصاها نهاية العام الجاري، مضيفاً أن الهيئة بصدد العمل على تجهيز الخرائط الجغرافية عالية الدقة، المطلوبة لعمل المركبات الذكية في منطقتي الخليج التجاري ووسط المدينة، لتضاف إلى منطقة جميرا1، التي أنجزت فيها الخرائط منذ يوليو الماضي.

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم» خلال حضوره فعاليات معرض جيتكس 2022، إن الهيئة استقدمت مركبة ذاتية القيادة لعرضها ضمن جناحها في «جيتكس»، على أن ينضم إليها أربع مركبات أخرى ليتم تشغيلها تجريبياً في دبي، متابعاً أن المركبة تسير في المدينة الأميركية ذاتياً.

وشرح العوضي أن المركبة كروز المعروضة قطعت نحو 50 ألف ميل في نقل الركاب في مدينة سان فرانسيسكو، مشيراً إلى أن «كروز» التي أبرمت الهيئة اتفاقات شراكة معها لتشغيل تلك المركبات، هي أول شركة في العالم تحصل على موافقات لتشغيل مركبات ذاتية القيادة كمركبات تاكسي ضمن نشاط القطاع التجاري.

وتابع أن الركاب في مدينة فرانسيسكو يقومون بتنزيل التطبيق ويدفعون للرحلة كأي خدمة تاكسي أخرى، لافتاً إلى أن المركبة بدأت العمل منذ مطلع العام الجاري دون وجود سائق في داخلها لمراقبة أدائها، حيث يوجد فاصل زجاجي بين مقصورة القيادة الذاتية ومقصورة الركاب في الخلف، وذلك لمنع أي احتمال للعبث في أنظمة القيادة أو المقود.

وأشار العوضي إلى أن تجربة تشغيل مركبة كروز في دبي ستستمر حتى الربع الثالث من العام المقبل، وستمر بكل المراحل التشغيلية التي طبقتها «كروز» في سان فرانسيسكو، وتشغيلها المرحلة الأولى سيكون بوجود سائق داخل المركبة لمراقبة الأداء وتشجيع الركاب على تجربتها، حتى يتم الانتهاء من كل المراحل التجريبية ويتم تدشين التشغيل الفعلي في ديسمبر 2023.

وتطرق العوضي إلى أهم الأجهزة الموجودة في المركبة، والتي تضمن تحركها بفعالية وأمان، مؤكداً وجود عدد من الرادارات التي تسير على تقنية الليزر، بالإضافة إلى وجود كاميرات جانبية، موضحاً أن الكاميرات مع الرادارات تنقل رؤية بأبعاد 360 درجة كاملة.

يُذكر أن شركة جي إم وشركة كروز، تتشاركان في الرؤية مع هيئة الطرق والمواصلات، في مساهمة المركبات ذاتية القيادة، في تحقيق مستقبل آمن وأقل ازدحاماً للجميع.

وتعتبر مركبة «كروز» ذاتية القيادة أول مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وتستخدم حالياً في الأسطول التجاري للمركبات ذاتية القيادة لشركة كروز في مدينة سان فرانسيسكو.