«دو» تدعم القطاع الصناعي بحلول روبوتية متطورة

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إبرامها شراكة جديدة مع كل من «هواوي»، و«سينوترانس» لتقديم حلول روبوتية مدعومة بتقنية الجيل الخامس، ومخصصة لتعزيز كفاءة العمليات في مستودعات تخزين الخدمات اللوجستية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2022»، الذي تشارك فيه «دو»، تحت شعار «تمكين الجهات الحكومية.. نصنع معكم الواقع الإماراتي»، وتستعرض في جناحها مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية بما في ذلك أحدث تقنيات المستقبل، مثل إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، وعالم «الميتافيرس»، و«البلوك تشين»، وتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال والروبوتات.

وتُعد دولة الإمارات مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً بفضل موقعها الاستراتيجي وامتلاكها مرافق لوجستية عالمية المستوى، ويسهم قطاع الخدمات اللوجستية بدور حيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وفي حين أن قطاع الخدمات اللوجستية قد وظّف مسبقاً بعض حلول الأتمتة في عمليات التخزين وتعزيز مستوى الإنتاجية، فإن الافتقار إلى حلول الأتمتة المتطورة بتقنية الجيل الخامس يشكل عقبة حاسمة أمام العديد من الشركات.

وكجزء من اتفاقية التعاون، ستقدم «دو» و«هواوي» حل شبكة Campus المدعوم بتقنية الجيل الخامس وقدرات الأتمتة الرئيسة التي تتميز بها تقنية الجيل الخامس لشركة «سينوترانس»، والتي ستستخدم شبكة Campus المدعومة بتقنية الجيل الخامس في رحلتها للتحول الرقمي ومواكبة متطلبات الصناعة 4.0، بما في ذلك أتمتة العمليات ومستودعات التخزين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «يشكل هذا التعاون مثالاً على الجهود التي تبذلها دو لتعزيز تعاونها مع الشركات الرائدة على مستوى القطاع حول العالم لابتكار وتطوير حلول حديثة تساعد عملاءنا وشركاءنا على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز نجاحاتهم وتنافسية الخدمات التي يقدمونها في السوق.