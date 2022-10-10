عمومية «ديوا» تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليارات درهم

وافق مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المدرجة في سوق دبي المالي، على البنود المدرجة في أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة، أمس، حيث تم التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليارات درهم (6.2 فلوس للسهم الواحد) عن النصف الأول من العام الجاري، والتي سيتم دفعها لحملة الأسهم المستحقين في شهر أكتوبر 2022.

وأفادت الهيئة في بيان، بأنه تم التصويت كذلك على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني، إذ يتجاوز الاحتياطي القانوني للشركة حالياً 50% من رأس مال الشركة المدفوع.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، مطر حميد الطاير: «بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عززت دبي نموها لتصبح اقتصاداً عالمياً مزدهراً ومتنوعاً».

وأضاف: «نفتخر أن (ديوا) تضطلع بدور رئيس في النجاح الذي حققته وتحققه إمارة دبي، حيث أسهم التطور المتسارع في الإمارة إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه». وأكد أن «الهيئة تواكب مسيرة النمو التي تشهدها دبي وتعكف على تطوير بنية تحتية فائقة التطور عالمية المستوى تُسهِم بشكلٍ هائل في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية مُفَضَلة للأعمال والإقامة».

من جهته، أوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «هيئة كهرباء ومياه دبي، حققت إنجازات كبيرة منذ إدراجها في سوق دبي المالي في شهر أبريل 2022، كما حققت إيرادات بلغت 12 ملياراً و80 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021».

وأضاف أن صافي الأرباح، بلغ 3.3 مليارات درهم، في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 33% عن الفترة ذاتها من العام 2021.

وبيّن الطاير أن نمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.3% ونمو الطلب على المياه بنسبة 6.4% في النصف الأول من عام 2022، أسهما في تحقيق تلك النتائج الجيدة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حسابات الكهرباء والماء بنسبة 5.1% في الفترة ذاتها.

وأكد أن «مشروعات الهيئة الجارية تسير قُدُمًا على نحوٍ جيد، حيث يشمل ذلك الاستثمار في محطات توليد الطاقة النظيفة بنظام المنتج المستقل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يُعَد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم بنظام المنتج المستقل، إضافة إلى استثمارات خضراء أخرى، منها المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميغاوات في حتا ومحطة تحلية مياه لإنتاج 40 مليون غالون من مياه البحر بالتناضح العكسي».

الطاقة الخضراء

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إنه لتشجيع التنقل الأخضر، توفر الهيئة 336 محطة «شاحن أخضر» للسيارات الكهربائية تغطي جميع أرجاء إمارة دبي، فيما تعمل الهيئة على زيادة هذا العدد ليصل إلى أكثر من 1000 محطة بحلول عام 2025.

وأضاف أن هناك مشروعات جديدة تأتي ثمرةً لاستراتيجية الهيئة للتحول إلى الطاقة الخضراء، مشيراً إلى أن هذه المشروعات، ستُتَرجَم في المستقبل إلى تدفقات نقدية قوية ومستدامة، ما يدعم سياسة توزيع الأرباح، وتحقيق عوائد مجزية على رأس المال للمساهمين.