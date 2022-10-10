اطلاق "الشارقة على الميتافيرس" و"المرشد الروبوت" في "جيتكس"

أطلقت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة "المرشد السياحي الذكي (الروبوت)" و"الشارقة على الميتافيرس"، أحدث مشاريعها التقنية، خلال مشاركتها ضمن "جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022".

وشهد رئيس الهيئة، خالد جاسم المدفع، إطلاق المشروعين خلال اليوم الأول من المعرض في الجناح، في مسعى لترسيخ التقنية الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع السياحي وإثراء تجارب زوار الإمارة الباسمة.

وجاء إطلاق مشروع "الشارقة على الميتافيرس" بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية التي أسهمت بالارتقاء بصناعات التكنولوجيا الحديثة في عالم الميتافيرس الرقمي، شركة "مالتيفيرس لابس - Multiverse Labs™"، ويسلط المشروع، الضوء على عدد من المعالم والوجهات ومناطق الجذب السياحي والأنشطة العائلية في الإمارة، حيث أطلقت "سياحة الشارقة" منظومة ميتافيرس تحاكي الواقع من خلال دمج الفيديوهات الواقعية الثلاثية الأبعاد مع الذكاء الاصطناعي المتقدم.

ويسهم المشروع بترسيخ المكانة السياحية للإمارة في العالم الافتراضي، حيث يمكن للجمهور العالمي التعرف على مقومات الإمارة السياحية من أي مكان في العالم، كما يتيح المشروع للمرشدين السياحيين والجهات المعنية بالقطاع السياحي من الاستفادة من الفرص الفريدة التي توفرها الميتافيرس لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها، وتعزيز قطاع السياحة على المستوى المحلي و العالمي.

وتقدم "سياحة الشارقة" مجموعة مختارة من وجهات الجذب السياحي من خلال المشروع في مرحلته الأولى، على أن يتم إضافة شركات محلية ومرشداً سياحياً في مرحلته القادمة، كما ستقدم الهيئة الدعم لتعزيز الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs المتعلقة بالسياحة، وستعمل المنصة رسمياً على موقع الهيئة، متيحة للمستخدمين فرصة الوصول إليها من أي جهاز.

وفي المرحلة الثانية، سيتيح مشروع "الشارقة على الميتافيرس" للمستخدمين فرصة استكشاف تاريخ الإمارة ومستقبلها، وإضافة المزيد من المواقع والشركات، إلى جانب فتح باب التجارة الإلكترونية، حيث يمكن للشركات المحلية إجراء عمليات البيع الواقعية والرقمية على الميتافيرس، وتوفير فرص العمل والوظائف، فضلاً عن تثقيف الجمهور وتعزيز ثقته من خلال الحملات المكثفة.

وأطلقت الهيئة، في المعرض خدمة المحادثة مع روبوت "المرشد السياحي الافتراضي بتقنية الذكاء الاصطناعي"، وهو نسخة مطورة عن تطبيق (Shj AI Guide) الذكي، الذي أطلقته سابقاً، والمتاح على الأجهزة الذكية، إذ يتيح الروبوت للمستخدم تجربة تفاعلية تسهّل وصوله إلى المعلومات عن الفعاليات والأنشطة والوجهات السياحية في الشارقة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها لزوّارها.

وأشارت الهيئة خلال الإطلاق إلى تطلعها لإنجاز المرحلة الثانية من (Shj AI Guide) في عام 2023، بإطلاق منصة عبر تطبيق (WhatsApp) لتقديم خدمة المرشد السياحي الذكي، لافتة إلى أن المشروع يتضمن مرحلة ثالثة في العام 2024، تشمل تقديم مختلف خدمات الهيئة وخدمات المنشآت الفندقية ومركبات السفاري وغيرها.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة: "إن الأهداف التي تضعها سياحة الشارقة في تقديم الإمارة وجهة أولى للسياحة في المنطقة، يتطلب مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم في ريادة المنتج السياحي، والاستثمار في الخيارات الرقمية المعاصرة للوصول لتجربة تلبي احتياجات السياح والزوار اليوم وفي المستقبل، وتفتح أمام المستثمرين فرصاً جديدة للاستفادة من الخدمات التي تتيحها البنية السياحية للإمارة".

وأضاف: "مع النمو التقني الهائل والمتسارع، أصبح لتقنيات الذكاء الاصطناعي بصماتها الواضحة على كل جانب من جوانب القطاع السياحي وغيرها من القطاعات الحيويّة، بدءاً من الترحيب بالضيوف وخدمتهم، والرد على استفساراتهم، مروراً بتحليل رغباتهم وتفضيلاتهم، وصولاً إلى إمداد المسؤولين السياحيين بالتقارير الدقيقة حول سير القطاع، ما يسهل تلبية تطلعات المتعاملين في ظل أوضاع الأسواق المتغيرة".