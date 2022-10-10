«كهرباء دبي» تطلق منصة «ديوافيرس» عبر عالم «الميتافيرس»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي منصة «ديوافيرس» في عالم «الميتافيرس»، لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وأفراد المجتمع، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية في عالم «الميتافيرس»، وتستثمر الهيئة تقنية «الميتافيرس» في تنفيذ وتطوير مشروعاتها الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق سعادة المعنيين، إضافة إلى الإسهام في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتحول الرقمي في الهيئة، التي تم خلالها استعراض تقرير النضج الرقمي، حسب «تقييم الحاصل الرقمي» لعام 2022، الذي أجرته شركة «ماكنزي» الاستشارية العالمية، حيث حافظت الهيئة على مركزها الأول ضمن المؤسسات الخدماتية العالمية بهذا التقييم.

وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين جودة حياة الناس، وتجسيداً لاستراتيجية دبي للميتافيرس، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال (الميتافيرس)، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع الميتافيرس العالمي، وتعزيز نجاحاتها المحققة بهذا الميدان، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تقنية الميتافيرس، باعتبارها ركيزة أساسية وأسلوب عمل جديداً في كل القطاعات الحيوية، وتسخير هذه التقنية لإيجاد فرص جديدة، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو المتسارعة لتعزيز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً».

وتم خلال الاجتماع استعراض سبعة مشروعات بالاستفادة من تقنية «الميتافيرس»، تشمل: مركز خدمات المتعاملين، الأول من نوعه محلياً، الذي يمكّن المتعاملين من التواصل مع ممثلي الخدمة للإجابة عن استفسارهم وإنجاز معاملاتهم عبر منصة «ديوافيرس».

وبيئة العمل الافتراضية، التي تمكّن المستخدمين من الموظفين والإدارة العليا من التنقل في مباني الهيئة، وعقد الاجتماعات.

ومختبر المستقبل، الذي سيمكّن المستخدمين من عقد جلسات العصف الذهني، ومناقشة التحديات، ووضع أفضل الحلول باستخدام أدوات الابتكار عبر منصة الهيئة الافتراضية.

وجلسات الابتكار الحيّة، التي تمكّن المستخدمين من الاطلاع على أحدث الابتكارات في الهيئة عبر منصة ديوافيرس.

والإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، الذي يمكّن المستخدمين من اتباع خطوات الأمن والسلامة.

والطائرات بدون طيار، التي ستمكّن المستخدمين من مسح الألواح الشمسية، واكتشاف الأعطال وحلها، إضافة إلى إعداد التقارير في العالم الافتراضي، وإعداد الموظفين الجدد، الذي يتيح للموظفين الجدد التعرف إلى رؤية ورسالة الهيئة من خلال منصة ديوافيرس.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي من أولى الجهات الحكومية في دبي التي استكملت تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية بنسبة 100%، وذلك في عام 2014، ومن أبرز المحطات في مسيرتها: اعتماد الهيئة تطبيقها الذكي في نظارات «غوغل» عام 2014، ما شكّل نقلة جديدة في نوعية الخدمات المقدمة.

وتم تصميم التطبيق خصيصاً ليتناسب مع احتياجات الهيئة من خلال تمكين المهندسين من رصد أي أعطال في محطات الهيئة.